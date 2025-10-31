Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μεταμφιέστηκε σε Minion για το Halloween και τον τρόλαραν οι Μπακς

Ενώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να υιοθετήσουμε ξένες γιορτές, στις ΗΠΑ το Halloween γιορτάζεται κανονικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, με τα παιδιά να κυκλοφορούν στις γειτονιές και να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας «Trick or treat».

Σε αυτό το εορταστικό κλίμα φαίνεται πως μπήκε για τα καλά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποφάσισε να ντυθεί Minion (ποιος ξέρει πού βρήκε στολή στα μέτρα του). Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς εμφανίστηκε έτσι όπως τον βλέπετε στις φωτογραφίες πριν τον αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, έγινε αντικείμενο συζήτησης (και χαβαλέ).