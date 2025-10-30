Πάτρα: «Υπό έναν Όρο» (ΙΙ)- Η Επιστροφή" στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης»

Η Cdriva ProdActions, συνεχίζει τις θεατρικές παραστάσεις του έργου «Υπό έναν Όρο» (ΙΙ)- Η Επιστροφή, του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Σμυρλή, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (οδός Μαιζώνος 271- έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Ανδρέα).

Το δεύτερο 3ήμερο παραστάσεων του έργου είναι την Παρασκευή 31/10 και το σαββατοκύριακο 1-2/11/2025.

Ώρες παραστάσεων: Παρασκευές - Σάββατα: 9 μμ, Κυριακές: 8:30 μμ.

Αποτελείται από τις εξής ιστορίες:

Ο Τέλειος Παραχαράκτης

Το Μυστικό

Είμαι Δίπλα σου

Η Εκτέλεση ενός Αθώου

Το Χαμένο Τρένο.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία- θεατρική απόδοση- δραματουργία: Μιχάλης Σμυρλής.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) οι:

Χρήστος Αβραντινής, Ελένη Αγγελοπούλου, Νίκος Καλαντζής, Ιωάννα Κατσιγιάννη, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Θεόδωρος Σίδερης, Μιχάλης Σμυρλής.

Μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη- φροντιστήριο: Χρύσα Δρίβα

Βίντεο- Φωτογραφία: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος

Αφίσα: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος- Νίκος Καλαντζής- Χρύσα Δρίβα

Σχεδιασμός φωτισμού: Θάνος Μπαλαφούτης

Κονσόλα- ήχος: Νίκος Καλαντζής (τεχνικός), Χρύσα Δρίβα (χειρισμός- φωνητικά)

Παραγωγή- Επικοινωνία: Cdriva ProdActions.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Υπό έναν Όρο: Μερικές ιστορίες που μου εμπιστεύτηκε ο Τεύκρος να τις κάνω θεατρική παράσταση. Οι άνθρωποι των ιστοριών, βγαλμένοι μέσα από ένα καμίνι παθών και σφυρηλατημένοι με μια εμμονή για κάποιο στόχο ή σκοπό. Ο Τεύκρος ως δια μαγείας, ανοίγει τις πόρτες των επιθυμιών των ανθρώπων μας και ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει, αλλά… Μία πύκνωση χρόνου ολόκληρης ζωής σε λίγες στιγμές, αυτό κάνει ο συγγραφέας. Ξέρουμε και λέμε «στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται». Και το λέμε αυτό ενήλικες, γνωρίζοντας ό,τι πρώτα απ’ όλα μας χαρίστηκε το δώρο της ζωής, χωρίς τίποτα… - Μιχάλης Σμυρλής