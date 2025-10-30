Πάτρα: Νέοι κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού σε κεντρικά σημεία - ΦΩΤΟ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού σε διάφορα σημεία της πόλης.

Οι νέοι κάδοι τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην Τριών Ναυάρχων και στην Πλατεία Γεωργίου, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, οι κάτοικοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να απορρίπτουν με υπεύθυνο τρόπο τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρικής, συμβάλλοντας στη μείωση της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζει ότι τα μαγειρικά λάδια δεν πρέπει να απορρίπτονται στον νεροχύτη, καθώς προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στο περιβάλλον.

Τα βήματα για τη σωστή ανακύκλωση του μαγειρικού λαδιού

Α) Αφήνουμε το λάδι να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Β) Τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια ενός χωνιού.

Γ) Κλείνουμε καλά το πλαστικό δοχείο και στη συνέχεια το τοποθετούμε στον πιο κοντινό πορτοκαλί κάδο.