Πάτρα: Πως να γίνει ανακύκλωση όταν ξεχειλίζουν από σκουπίδια οι πράσινοι και παίρνουν σειρά οι μπλε; ΦΩΤΟ

Οι πατρινοί πετούν ότι βρουν, όπου βρουν
Μπλέ κάδους με κάθε λογής σκουπίδια, γεμάτους πράσινους κάδους και επίσης ογκώδη αντικείμενα πεταμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια, μπορεί να διακρίνει κανείς στην Πάτρα.
Τα αίτια της αναρχίας στην απόρριψη σκουπιδιών στην πόλη εντοπίζονται σε τρεις πιθανότητες. Είτε οι πατρινοί δεν βρίσκουν άδειο πράσινο κάδο και πετούν ακατάλληλα για ανακύκλωση απορρίμματα και στους μπλε, είτε αδιαφορούν παντελώς για την ανακύκλωση, είτε ακόμη δεν γνωρίζουν τι απορρίπτεται που.
Μπροστά από σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, κάδος ανακύκλωσης ήταν ασφυκτικά γεμάτος το πρωί της Δευτέρας. Στην οδό 5 πηγαδίων κάποιος σκέφτηκε οτι μπορεί να απορρίψει έναν μεγάλο καναπέ, σε ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο, προκαλώντας σημαντική στένωσή του.
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, όχημα της ανακύκλωσης με υπαλλήλους της καθαριότητας του δήμου Πατρέων - ο οποίος πρόσφατα έχει αναλάβει το έργο - έκανε αποκομμιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Τα ογκώδη ωστόσο υλικά έχουν άλλη διαδικασία αποκομμιδής ή απόρριψης. Είτε οι πολίτες τα μεταφέρουν με ίδια μέσα ως την Ξερόλακκα, είτε κανονίζουν προγραμματισμένο ραντεβού με μεγάλο όχημα του δήμου, που θα τα παραλάβει.
