Πάτρα: Πως να γίνει ανακύκλωση όταν ξεχειλίζουν από σκουπίδια οι πράσινοι και παίρνουν σειρά οι μπλε; ΦΩΤΟ

Μπλέ κάδους με κάθε λογής σκουπίδια, γεμάτους πράσινους κάδους και επίσης ογκώδη αντικείμενα πεταμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια, μπορεί να διακρίνει κανείς στην Πάτρα.

Τα αίτια της αναρχίας στην απόρριψη σκουπιδιών στην πόλη εντοπίζονται σε τρεις πιθανότητες. Είτε οι πατρινοί δεν βρίσκουν άδειο πράσινο κάδο και πετούν ακατάλληλα για ανακύκλωση απορρίμματα και στους μπλε, είτε αδιαφορούν παντελώς για την ανακύκλωση, είτε ακόμη δεν γνωρίζουν τι απορρίπτεται που.