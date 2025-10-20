Μουσείο Λούβρου: Λιγότερο από 4 λεπτά έμειναν μέσα οι δράστες

Όπως ανέφερε η Ντατί μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι CNews, οι διαρρήκτες ήταν άριστα προετοιμασμένοι και ήξεραν ακριβώς πού να χτυπήσουν. «Έμειναν στον χώρο λιγότερο από τέσσερα λεπτά — γύρω στα 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, ίσως και 3 λεπτά και 52 το πολύ», δήλωσε. «Κατευθύνθηκαν απευθείας στις συγκεκριμένες προθήκες, γεγονός που δείχνει πως είχαν σαφή γνώση του στόχου τους και ενήργησαν με απίστευτη ταχύτητα και ακρίβεια».

Παράλληλα, η διεύθυνση του Μουσείου ανακοίνωσε ότι το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα, ενώ οι τέσσερις δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται από τις αρχές.

Το πρωί της Δευτέρας (20 Οκτωβρίου 2025), η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη λεγόμενη «κλοπή του αιώνα» που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr">«Un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans <a href="https://twitter.com/hashtag/HDPros?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HDPros</a> <a href="https://t.co/m0x4lgizo2">pic.twitter.com/m0x4lgizo2</a></p>— CNEWS (@CNEWS) <a href="https://twitter.com/CNEWS/status/1980174335831572521?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης» μέσω της οποίας μπήκαν στη Γκαλερί Απόλλων, γεγονός που – όπως ανέφερε – «μας άφησε σημαντικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος».

Αναφερόμενη στις επικρίσεις για το γεγονός ότι το παράθυρο από το οποίο εισήλθαν οι διαρρήκτες δεν ήταν θωρακισμένο, η Ντατί απάντησε: «Χρησιμοποίησαν δισκοπρίονο, που λειτουργεί σαν εκρηκτικό. Ακόμα κι αν η τζαμαρία ήταν θωρακισμένη, δεν θα άντεχε».

Η Ντατί διευκρίνισε επίσης ότι ο συναγερμός «ενεργοποιήθηκε κανονικά, αλλά δεν ηχεί μέσα στην αίθουσα – μόνο στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου» και εξήγησε, η προτεραιότητα των φρουρών ήταν η ασφάλεια των επισκεπτών.

Ερωτηθείσα για την κατάσταση της ασφάλειας στο Λούβρο, η Ντατί υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά «χρειάζεται χρόνος» για να εφαρμοστούν.

«Το 2022 πραγματοποιήθηκε έλεγχος ασφάλειας, το 2024 υποβλήθηκε σύσταση, και στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιο «Αναγέννηση του Λούβρου», είπε η υπουργός Πολιτισμού και πρόσθεσε: «Διατέθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια και τώρα έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε τα μέτρα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή «χρειάζεται χρόνο».