Εύβοια: Οδηγός μηχανής παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στην Εύβοια, όταν μα μηχανή παρέσυρε ένα παιδάκι και έφυγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evia online, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό, που είναι νεαρός κάτοικος Χαλκίδας, σε σχεδόν μία ώρα μετά το συμβάν.

Το 4χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν έχει εξωτερικά τραύματα πέρα από εκδορές. Αυτή την στιγμή γίνονται εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει εσωτερική αιμορραγία.