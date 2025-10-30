9ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας στην Πάτρα

5–8 Νοεμβρίου 2025 | ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ – Πλατάνι Πατρών
Η Πάτρα θα φιλοξενήσει, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, το 9ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) στο Πλατάνι Πατρών.
Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, την ερευνητική ομάδα Κέραμος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, και αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τη διεπιστημονική μελέτη και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη χώρα μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, ερευνητές από πανεπιστήμια, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και αρχαιολογικές υπηρεσίες θα παρουσιάσουν τα νεότερα αποτελέσματα στον τομέα της Αρχαιομετρίας, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των επιστημών των υλικών, της αρχαιολογίας και της τεχνολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/archmat/9th-symposium-hsa
