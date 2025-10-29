Εκλογές στην Ολλανδία: Προηγείται στα exit poll το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 φαίνεται ότι προηγείται της ακροδεξιάς για τη νίκη στις εκλογές στην Ολλανδία σύμφωνα με τα exit poll.

Συγκεκριμένα το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου στις εκλογές στην Ολλανδία, καθώς φαίνεται να προηγείται του Χέερτ Βίλντερς και του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει 25, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

Στην Ολλανδία, οι δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα αντανακλούν γενικά αρκετά καλά τη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Ωστόσο η κατανομή των εδρών θα μπορούσε να αλλάξει κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Χέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, τις οποίες κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποβιβάζεται στη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα.

“Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας”, δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι “25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ.

Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών”.

Παράλληλα ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

“Απόψε, αποχωρώ από τη θέση μου ως επικεφαλής κόμματος, με βαριά καρδιά”, δήλωσε ο Τίμερμανς σε ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η συμμαχία του προβλέπεται να λάβει 20 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι 25 που είχε στην προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.