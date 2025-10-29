Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω» - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 23χρονος

«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και για αυτό τον πυροβόλησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 23χρονος για την δολοφονία του 52χρονου, στην Κίσσαμο Χανίων, στην Κρήτη.

Οι δύο οικογένειες, φαίνεται πως για χρόνια είχαν κακές σχέσεις, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε 3 τραύματα από σφαίρες, ενώ το ένα ήταν στην καρδιά. Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε φωτογραφία με το πιστόλι των 22 χιλιοστών, με το οποίο 23χρονος ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 52χρονο, στην γιορτή Κάστανου, το απόγευμα της Κυριακής. Σημειώνεται ότι η σφαίρα που έπληξε την καρδιά του θύματος, ήταν και η θανατηφόρα.

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου

Ο 23χρονος όπως έγινε γνωστό, παρουσιάστηκε 19 ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές και στην προανακριτική κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Εγώ είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε, έκανε μια κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από την μέση και να με πυροβολήσει. Τότε, έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια»

Εδώ και 10 χρόνια οι 2 οικογένειες δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις. Μάλιστα, την Παρασκευή, είχε προγραμματιστεί να δικαστεί ο 52χρονος για ένα περιστατικό σε βάρος του αδελφού του 23χρονου δράστη, καθώς φέρεται πριν από 2 χρόνια να τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι.

«Είχαμε προηγούμενα εδώ και χρόνια. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του. Πάντοτε μου μιλούσε άσχημα και με υποτιμούσε. Μια φορά, πήγε μάλιστα να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, όταν με είδε να οδηγώ τη μηχανή μου. Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια και ήταν στα δικαστήρια»,φέρεται να είπε ακόμη ο 23χρονος.

Ο δράστης, όπως έχει προγραμματιστεί, θα αναπτύξει την υπερασπιστική γραμμή του το ερχόμενο Σάββατο.