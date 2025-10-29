Τουλάχιστον 30 νεκροί από τον τυφώνα Melissa - «Πρωτοφανής καταστροφή» στην Τζαμάικα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των αρχών, με τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής να έχει πληγεί περισσότερο από τον τυφώνα Melissa σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ. Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Aνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.Ο τυφώνας Melissa είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Eφτασε στην ξηρά χθες Τρίτη στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».