ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Φίλιππος Οικονόμου στο πλευρό του Μάκη Κατσιγιάννη

Στο πλευρό του Μάκη Κατσιγιάννη για τις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας τάσσεται ο Φίλιππος Οικονόμου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Πατρέων και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας δηλώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του κ. Κατσιγιάννη, υπογραμμίζοντας το όραμά του και τη διάθεσή του για προσφορά στην τοπική κοινωνία.

H σχετική ανακοίνση αναφέρει:

"Υποψήφιος με τον Μάκη Κατσιγιάννη θα είναι στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ Αχαΐας, ο Φίλιππος Οικονόμου, ο οποίος σε δήλωση του σημειώνει:

«Γνωρίζω τον Μάκη Κατσιγιάννη πολλά χρόνια, από την εποχή που δραστηριοποιούνταν στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης της Παραλίας. Είναι ένας άνθρωπος με μεράκι, όραμα και διάθεση για προσφορά. Πιστεύω πως άνθρωποι με εμπειρία και πραγματική δουλειά στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να αλλάξουν πολλά από τα σημερινά δεδομένα».

Ποιος είναι

Ο Φίλιππος Οικονόμου είναι δημοτικός σύμβουλος της Πάτρας. Μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ασφαλιστικός πράκτορας.

Έχει πολυετή εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από τη δράση του στον πρώην Δήμο Μεσσάτιδος, και έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας".