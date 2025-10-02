Πάτρα: Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας

Ο Μάκης Κατσιγιάννης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας, "με στόχο μια ΔΕΕΠ ενωτική, θεσμικά ισχυρή και με έμπρακτη παρουσία στην κοινωνία της Αχαΐας" όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η οποία συνεχίζει ως εξής:

« Ανακοινώνω σήμερα την υποψηφιότητά μου για την θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας. Μετά από μια μακρά πορεία στα κοινά, θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλλω αποφασιστικά στην ενδυνάμωση του μηνύματος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως θεσμικός πυλώνας που θα εκπροσωπεί όλες τις γενιές, θα προωθεί τη συμμετοχή της νέας γενιάς και θα αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία και την παράταξη. Η ενότητα είναι το θεμέλιο, το Μαζί είναι η απάντηση και η προοπτική είναι το μέλλον μας.

Η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα οφείλει να είναι παρούσα με προτάσεις, παρεμβάσεις και δράσεις που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών. Μια ΔΕΕΠ που θα αναδεικνύει τα ζητήματα της περιοχής, θα προβάλει το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα στηρίζει τους νέους ανθρώπους και θα δίνει στην παράταξη τον δυναμισμό που απαιτούν οι καιροί.

Σκοπός είναι να ισχυροποιήσουμε την Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.

Σε κάθε επιστημονικό, επαγγελματικό και συνδικαλιστικό φορέα.

Σε κάθε Δήμο του νομού μας.

Να δημιουργήσουμε νέα στελέχη.

Να πείσουμε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά.

Να χτίσουμε πάνω στο έργο των προκατόχων.

Χωρίς αποκλεισμούς.

Με πίστη. Με όραμα. Με φιλοδοξία.

Σε αυτό τον ωραίο αγώνα της παράταξής μας, καλώ όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετάσχουν.

Δυναμικά. Παραταξιακά. Ενωτικά».