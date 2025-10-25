Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: Ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος στο πλευρό του Μάκη Κατσιγιάννη

Την υποψηφιότητά του για μέλος της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας στις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωση, αναφέρει: "Ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, πολλών μετεκπαιδεύσεων και υπηρετεί την εκπαίδευση ως Διευθυντής σχολείου, ενώ έχει διατελέσει και Διευθυντής Εκπαίδευσης Αχαΐας. Είναι ενεργό μέλος της Δ.Α.Κ.Ε. Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αιρετός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αχαΐας εδώ και 23 χρόνια και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας επί 8 χρόνια και Πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας επί 20 χρόνια.

«Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα,

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης θέτω για πρώτη φορά την υποψηφιότητά μου ως μέλος Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία, που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2025. Αποδέχτηκα την κλήση του Μάκη Κατσιγιάννη να συμπορευτούμε στην προσπάθεια για ανανέωση, σύνθεση, διεκδίκηση και αποτελεσματικότητα της νέας διοίκησης. Το εκπαιδευτικό μου λειτούργημα, η πολύχρονη υπηρεσία μου σε σειρά συνδικαλιστικών και διοικητικών θέσεων και η αδιάλειπτη και ενεργή συμμετοχή μου στα κοινά δημιουργούν την ασφαλή πεποίθηση πως η συμμετοχή μου μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ενότητας της κομματικής οργάνωσης και στην ισχυροποίηση της φωνής της βάσης προς τα κομματικά όργανα και την κυβέρνηση. Η κοινωνία, ο κόσμος της εργασίας και ιδιαίτερα ο χώρος της παιδείας, που υπηρετώ, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές και ποιότητα ζωής. Η συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές της παράταξης και η ψήφος-εμπιστοσύνη σας αποτελούν για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη».