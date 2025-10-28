Θεσσαλονίκη: Το μήνυμα του πιλότου του F-16 - Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι και πέταξαν πάνω από τον φόβο

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και τις σχολικές παρελάσειςσε όλη τη χώρα, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η εντυπωσιακή παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων έλαβε χώρα στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης. Εκεί, όπως κάθε φορά, την παράσταση έκλεψε με την καθιερωμένη επίδειξη ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16 της ομάδας ΖΕΥΣ.

Το μήνυμα του πιλότου

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμούμε εκείνους που ύψωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο.Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φιλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα» ανέφερε στο μήνυμά του από το cockpit ο σμηναγός, προκαλώντας συγκίνηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, απάντησε: «Σταθερά επάνω σας σηκώνετε όλη την Ελλάδα (…) Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα».

Ποιος είναι ο πιλότος του ΖΕΥΣ που πέταξε πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Φέτος, στο cockpit του F-16 βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου.

Ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη για την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει την αεροπορική επίδειξη, ήταν ένα από τα αναβαθμισμένα F16 τύπου Viper.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις του αεροσκάφους

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είναι μία από τις πρώτες που εξοπλίστηκε με την συγκεκριμένη έκδοση F-16.

Πρόκεται για την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση του F-16 στον κόσμο.

Δείτε παρακάτω τα ταχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του:

Πλήρωμα: 1 (C Model), 2 (D Model)

Κινητήρας: 1 Pratt & Whitney F100-PW 229/Ώση: 29100 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 9,96μ

Μήκος: 15,06μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2173χμ. την ώρα ή 2,05 Mach

Μέγιστο ύψος: 15.240μ. ή 50.000 πόδια