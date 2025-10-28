28η Οκτωβρίου: Δείτε live τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τις σχολικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα, κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε στις 11.00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την παρακολουθούν οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της ΚύπρουΒασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

LΙVE ΕΙΚΟΝΑ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ