Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

28η Οκτωβρίου: Δείτε live τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου: Δείτε live τη στρατιωτική...

Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τις σχολικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα, κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε στις 11.00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την παρακολουθούν οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της ΚύπρουΒασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

LΙVE ΕΙΚΟΝΑ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Ειδήσεις Τώρα

Κίσσαμος: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου - «Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια»

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων

«Έπεσαν» 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Ειδήσεις