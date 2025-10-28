Ευθύμης Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει καθόλου τον ελλαδικό χώρο»

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Ευθύμης Λέκκας αναφορικά με το κατά πόσο ο ισχυρός σεισμός που «χτύπησε» την Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας (27.10.2025) θα επηρεάσει και τη χώρα μας.

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Action24 για τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζονται οι σεισμογενείς πλάκες πάνω στις οποίες «πατάει» η χώρα μας κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία ανησυχία.

Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν συνδέεται με την ελλαδική επικράτεια, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις ανησυχίες για τυχόν επιπτώσεις, τόνισε.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ήταν ξεκάθαρος ότι η δόνηση «αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε, δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, αλλά ούτε και την Τουρκία προς τα βόρεια, εκεί που υπάρχει το ρήγμα της Ανατολίας».

Όσον αφορά στο γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Λέσβο και σε άλλα νησιά του βόρειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας είπε ότι «ήταν επιφανειακός σεισμός, η απόσταση είναι σχετικά μικρή, οπότε είναι λογικό να είχαμε αίσθηση και στα νησιά.

Είναι εύλογο να γίνεται αντιληπτός σε κάποιες αποστάσεις από το επίκεντρο» ξεκαθάρισε.

