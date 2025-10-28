Νύχτα αγωνίας στην Τουρκία μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλικεσίρ - Τουλάχιστον 22 τραυματίες

Αναστατωμένοι παραμένουν στην Τουρκία από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ το βράδυ της Δευτέρας (27.10.2025) με επίκεντρο την περιοχή Μπαλικεσίρ αφήνοντας πίσω τραυματίες, ενώ κάποια σπίτια κατέρρευσαν, ενώ κάποια άλλα υπέστησαν ζημιές.

Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου.

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για νεκρούς, ωστόσο, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 22 άτομα από πτώσεις στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα. Οι κάτοικοι ξενύχτηκαν στους δρόμους, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού. Σε πολλές περιοχές άνοιξαν δομές για να φιλοξενήσουν πολίτες τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η AFAD προειδοποίησε τους πολίτες να μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές μετά τον σεισμό.