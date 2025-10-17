Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο - Στον Άγιο Λέοντα το επίκεντρο

Στον Άγιο Λέοντα το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο στις 7:06 το απόγευμα της Παρασκευής (17.10.2025), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στη Ζάκυνθο έχει εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση εννέα χιλιομέτρων νότια του Αγίου Λέοντα στον θαλάσσιο χώρο.

 

#tags Σεισμός Ζάκυνθος

Ειδήσεις