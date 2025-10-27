Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία- Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10/25) στην Δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού. Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.