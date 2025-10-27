Πατρών- Πύργου: Τραυματισμένη 11χρονη σε σύγκρουση δύο Ι.Χ.- ΦΩΤΟ

Επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα της
Ένα κορίτσι έντεκα ετών τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στο ύψος των Λεχαινών, κοντά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το κοριτσάκι επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του και συγκρούστηκε με άλλο επιβατικό, συμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ, ενώ το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου.
