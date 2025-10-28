EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μακάμπι - Πού θα δείτε το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της EuroLeague
Τζάμπολ στην 7η αγωνιστική της EuroLeague με οκτώ αναμετρήσεις.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ (21:15, Novasports, Match Center από το SPORT24), με φόντο την πέμπτη νίκη του στη διοργάνωση. Οι πράσινοι βρίσκονται στο 4-2, ενώ η αποψινή τους αντίπαλος στο 2-4.
Θυμίζουμε ότι Ναν, Χουάντσο και Χολμς επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ ο Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του τον Ρογκαβόπουλο.
Το σημερινό πρόγραμμα
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν (20:00, Novasports, Match Center από το SPORT24)
Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια (20:00, Novasports, Match Center από το SPORT24)
Μπάγερν – Ρεάλ (21:00, Novasports, Mach Center από SPORT24)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι (21:15, Novasports, Match Center από το SPORT24)
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι (21:30, Novasports, Match Center από το SPORT24)
Μπασκόνια – Dubai BC (21:30, Novasports, Match Center από το SPORT24)
Παρί – Εφές (21:45, Novaspors, Match Center από το SPORT24)
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (22:00, Novasports, Match Center από το SPORT24)
