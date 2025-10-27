Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ live το Σάββατο 1-11-2025 στην Πάτρα

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ στο πλαίσιο της περιοδείας του "20 Χρόνια Χωρίς Να Ντρέπομαι Tour" θα εμφανιστεί live το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στο dexameni-Δεξαμενή Project, στην Παναχαίδος Αθηνάς, στην Πάτρα.

Μετά το καταπληκτικό Live στην Τεχνόπολη τον Ιούλιο, την παρουσία στα καλοκαιρινά φεστιβάλ και Stages και το Sold Out Live στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ με τον Dj Micro στα Decks και Special Guests στα μικρόφωνα, παρουσιάζουν ζωντανά τον νέο δίσκο "Χωρίς Να Ντρέπομαι" γιορτάζοντας παράλληλα τα 20 Χρόνια δισκογραφίας του ιδιαίτερου καλλιτέχνη ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ στην ανεξάρτητη Ελληνική μουσική σκηνή.

Επιστροφή στην Πάτρα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στο Dexameni Project, με Special Guest τον Ραμμένο Άσσο.

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ - 20 Χρόνια Χωρίς Να Ντρέπομαι Tour

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

dexameni Project.

Προσέλευση: 19.30

Έναρξη Live: 20.30.

Προπώληση Εισιτηρίων : more.com

καθώς και στα εξής σημεία:

Το Θρανίο, Κιλκίς 37,

Fifty Fifty Boardshop, Αγ. Ανδρέου 44,

Discover Bookstore, Βούρβαχη 3.

Διοργάνωση: Innersense Productions, Flash Live.

Τα εισιτήρια στην προπώληση κοστίζουν 10 ευρώ.

*Ο Ταφ Λάθος (Κυριακού Παναγιώτης) έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου του 1987, και είναι MC, beatmaker, παραγωγός και μηχανικός ήχου.