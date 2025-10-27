41 χρόνια πίσω από τα γήπεδα: Το αποτύπωμα του Βασίλη Μακρόπουλου, που συνταξιοδοτείται, στα αθλητικά της Πάτρας

Μετά από 41 χρόνια προσφοράς στα αθλητικά δρώμενα της Πάτρας, ο διευθυντής του ΠΕΑΚ Πάτρας κ. Βασίλης Μακρόπουλος συνταξιοδοτήθηκε στις 31 Αυγούστου 2025.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ένας άνθρωπος του αθλητισμού, από θέση ευθύνης, συνταξιοδοτήθηκε στις 31-8-25 μετά από 41 χρόνια προσφοράς στα αθλητικά δρώμενα της Πάτρας και όχι μόνον.

Ο διευθυντής του ΠΕΑΚ Πάτρας κ. Βασίλης Μακρόπουλος που διορίστηκε ως υπάλληλος της γ.γ.Α. το 1985, υπηρέτησε ως υπάλληλος στο πρώην Εθνικό Στάδιο Πατρών και νυν ΠΕΑΚ Πάτρας.

Διετέλεσε στο ανώτερο κλιμάκιο ως δ/ντής τεχνικών υπηρεσιών των εγκαταστάσεων, ως μηχανολόγος μηχανικός.

Αθόρυβα, έδινε λύσεις σε όλα τα γήπεδα του ΠΕΑΚ Πάτρας που είχε ευθύνη και γενικά ήταν αγαπητός και συνεργάσιμος με όλα τα σωματεία που έκαναν και κάνουν χρήση τις εγκαταστάσεις.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης πρότεινε ως διευθύντρια - αντικαταστάτη του την κ. Ιωάννα Βασιλοπούλου υπάλληλο της γ.γ.Α. στον ιππόδρομο, πρώην αθλήτρια στίβου, που είχε μετατεθεί στην πόλη μας εδώ και 8 χρόνια στο ΠΕΑΚ Πάτρας.

Η φωτογραφία του κ. Βασίλη Μακρόπουλου είναι από την κοπή πίτας του 2018 της Ακαδημίας των Σπορ, όπου ο σύλλογος τον είχε βραβεύσει για την προσφορά του στα αθλητικά δρώμενα της Πάτρας.