Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»- Τι είπε στην απολογία του ο 18χρονος

Τις επόμενες ώρες ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του στα Τρίκαλα θα οδηγηθεί στις φυλακές Αυλώνα. Η τραγική υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις πραγματικές αιτίες πίσω από το έγκλημα μητροκτονίας.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να σκοτώσει τη γυναίκα που τον γέννησε, ενώ δυσκολεύτηκε πολύ να περιγράψει τη στιγμή του φόνου.

Ο 18χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα με κουκούλα και σκυμμένο βλέμμα.

Για περισσότερες από τρεις ώρες, ο 18χρονος περιέγραφε σε ανακριτή και εισαγγελέα όσα συνέβησαν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη μοιραία στιγμή. Έδειχνε χαμένος, ακόμη και όταν έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, γνωρίζοντας πως θα προφυλακιστεί.

Τι είπε στην απολογία του ο μητροκτόνος

"Ποτέ δεν σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε".

Ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καβγά.

Οι δικηγόροι του ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη: "Ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση".

Η κοινωνία των Τρικάλων είναι σοκαρισμένη. Μάνα και γιος μαλώνανε συχνά, όπως λένε όσοι τους γνώριζαν.