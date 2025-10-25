ΗΠΑ και Ρωσία «κοντά σε διπλωματική λύση» για το τέλος του πολέμου

Παρά την ακύρωση της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και παρά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ΗΠΑ και Ρωσία είναι πολύ κοντά σε μία διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή (24.10.2025) στο CNN πως ΗΠΑ και Ρωσία βρίσκονται ένα βήμα μακριά από συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος τον Φεβρουάριο μπαίνει στον 4ο χρόνο του.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε. Αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

«Χαμηλός ο αντίκτυπος των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο»

Μιλώντας για τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους τόνισε πως εκτιμά ότι δεν θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.