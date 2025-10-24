Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στην υπογραφή της σύμβασης για τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

«Οι μνήμες είναι νωπές και οι ανάγκες μεγάλες, γι’ αυτό απαιτούνται συνέργειες και όχι αποκλεισμοί» επισημαίνει η πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σε δήλωσή της, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ανάδοχο εταιρεία, για τα έργα αποκατάστασης στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Η σημερινή υπογραφή, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την άμεση εκτέλεση σημαντικών έργων αποκατάστασης στις περιοχές της Αχαΐας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, είναι ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την αποκατάστασή τους.

Τα έργα, που θα χρηματοδοτηθούν από την Coca Cola Τρία Έψιλον και θα ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής οχύρωσης του νομού και της συνολικής προσπάθειας για την ανάταξη της περιοχής.

Κάθε πρωτοβουλία, όπως αυτή, που λειτουργεί ενισχυτικά στο δημόσιο έργο, κάθε προσφορά που καταλήγει στον πολίτη, είναι καλοδεχούμενη. Οι μνήμες είναι νωπές και οι ανάγκες μεγάλες, γι’ αυτό απαιτούνται συνέργειες και όχι αποκλεισμοί.»