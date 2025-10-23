Κώστας Καρπέτας: Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η Δυτική Ελλάδα σε αποτεφρωτήριο σκουπιδιών

«Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα και κατ’ επέκταση και η Δυτική Ελλάδα σε ένα τεράστιο αποτεφρωτήριο σκουπιδιών». Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», Κώστας Καρπέτας, μιλώντας στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στις 22 Οκτωβρίου 2025, όπου συζητήθηκε το θέμα γνωμοδότησης του Σώματος επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Υπενθυμίζεται ότι, η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» είχε ζητήσει να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Σώμα, καθώς το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει τη χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων καύσης απορριμματογενών καυσίμων σε διάφορες Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα σε Αχαΐα ή Ηλεία, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καρπέτας κατήγγειλε το κυβερνητικό σχέδιο δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων ως «σχέδιο καύσης με περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

«Η καύση ακυρώνει την ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία»

Ο κ. Καρπέτας υπογράμμισε ότι η καύση απορριμμάτων δεν αποτελεί λύση, αλλά παραδοχή αποτυχίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκό κεκτημένο εγκυμονώντας τον κίνδυνο νέων κυρώσεων για τη χώρα που ακυρώνει την ανακύκλωση και τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αθώα, υποκρύπτει ένα άριστα κατευθυνόμενο σχέδιο για την αθρόα καύση απορριμμάτων που δεν έχει καμία σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική», ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι: «Η καύση, όπως και η ταφή, δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή. Είναι η τελευταία. Πρώτα έρχεται η ενημέρωση, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η ανάκτηση και η ανακύκλωση. Αν όλα αυτά δουλέψουν σωστά, τότε και μόνο τότε μένει ένα μικρό υπόλειμμα για περαιτέρω διαχείριση».

«Σχέδιο για την κερδοφορία λίγων – σε βάρος των πολλών»

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» επεσήμανε πως το σχέδιο οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς δημόσιο έλεγχο

«Αυτό που επιχειρείται δεν είναι σχέδιο για το περιβάλλον. Είναι σχέδιο για την κερδοφορία λίγων σε βάρος των πολλών. Οι πολίτες θα πληρώσουν το λογαριασμό, με gate fee που θα ξεπερνά τα 130 ευρώ τον τόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καρπέτας και σημείωσε ότι η κυβέρνηση «επιδιώκει να συντμήσει τον χρόνο περιορισμού της ταφής στο 10% έως το 2030 – αντί για το 2035 που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία – για να επιβάλει τις μονάδες καύσης».