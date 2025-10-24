Λούβρο: Βίντεο αναπαράστασης απεικονίζει πώς έγινε η εντυπωσιακή ληστεία

Οι δράστες χρειάστηκαν μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα
Μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για τους διαρρήκτες να πραγματοποιήσουν την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, που ήταν βγαλμένη από σενάριο ταινίας.
Σε λιγότερο από 4 λεπτά οι κλέφτες κατάφεραν με μελετημένες κινήσεις να «αδειάσουν» την περασμένη Κυριακή, 19.10.2025, τη Γκαλερί του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου, αποσπώντας κοσμήματα του Στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον τρόπο δράσης τους απεικονίζει καρέ – καρέ βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης χάρη στις πληροφορίες του τμήματος Αστυνομίας και Δικαιοσύνης του BFM TV, μέσα από μία εντυπωσιακή γραφική αναπαράσταση.
Οι τέσσερις ύποπτοι έφτασαν στο Λούβρο με όχημα που έφερε μηχανική πλατφόρμα (ανυψωτικό), την οποία χρησιμοποίησαν οι δύο από αυτούς για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη μεταλλική σκάλα να φτάνει μέχρι ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, ενώ όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η μοναδική κάμερα που έδειχνε τον χώρο εξωτερικά, ήταν στραμμένη αλλού προς τον Σηκουάνα.
Οι κλέφτες, μπήκαν στο μουσείο κόβοντας το τζάμι του παραθύρου με ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι αμέσως εκκένωσαν τον χώρο. Οι δράστες στη συνέχεια έσπασαν τα τζάμια δύο προθηκών που περιείχαν τα πολύτιμα κοσμήματα.
Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ληστές έμειναν μέσα λιγότερο από τέσσερα λεπτά και διέφυγαν στις 09:38 το πρωί, επιβαίνοντας σε δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω από το μουσείο.
Τα ντοκουμέντα από την κλοπή
Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κάνουν το φως της δημοσιότητας, και δείχνουν την δράση των διαρρηκτών μέσα στο μουσείο του Λούβρου αλλά και κατά τη διαφυγή τους.
Στο πρώτο βίντεο φαίνονται οι κλέφτες, αφού ολοκλήρωσαν την διαρρηξη με επιτυχία, να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν στο μουσείο του Λούβρου. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο καθαρό βίντεο που αποτυπώνει τους δράστες. Αφού «πιάνουν» έδαφος, καβαλούν τις μηχανές τους και τρέπονται σε φυγή. Το πού βρίσκονται τώρα ή το που είναι τα κοσμήματα παραμένει μυστήριο.
Σε ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται να είναι μέσα στο μουσείο του Λούβρου. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν ενώ στη μέση της αίθουσας στέκονται 3 άνδρες που φορούν κίτρινα – φωσφοριζέ γιλέκα. Δύο από αυτούς σπρώχνουν με δύναμη τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος μέσα στον μαύρο σάκο τους.
Οι δράστες εκτέλεσαν το ριψοκίνδυνο σχέδιό τους, εκθέτοντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο που «ξεγυμνώθηκε» σε ζητήματα ασφαλείας.
