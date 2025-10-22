Πάτρα: Τα λύματα από την Ξερόλακκα έφτασαν στον Μείλιχο ποταμό - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ανησυχία προκαλεί στην Πάτρα η διαρροή λυμάτων από την περιοχή της Ξερόλακκας, τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων και της Συντονιστικής Ομάδας Ξερόλακκας, έχουν φτάσει έως και στον Μείλιχο ποταμό.

Κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, κάνοντας λόγο για ορατή ρύπανση στο νερό, γεγονός που προκαλεί φόβους για περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

Η Συντονιστική Ομάδα Ξερόλακκας αναφέρει πως το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και δειγματοληψία του νερού.