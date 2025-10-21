Τρίκαλα: «Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά» λέει ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Τρικάλων -και όχι μόνο- μετά τη δολοφονία της 54χρονης, την οποία έπνιξε ο ίδιος της ο γιος με πετσέτα, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Φλαμούλι.

Όλα συνέβησαν στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης (21.2025), όταν ο 18χρονος πήρε τηλέφωνο την αστυνομία Τρικάλων και ομολόγησε τη δολοφονία που μόλις είχε διαπράξει. «Έχω σκοτώσει τη μητέρα μου, ελάτε να με συλλάβετε» φέρεται να είπε ο μητροκτόνος στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ο 18χρονος τους είπε ότι έβλεπαν μαζί τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι και έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, την ώρα που η άτυχη 54χρονη καθόταν στον καναπέ και έβλεπε τηλεόραση.

Ο 18χρονος, βρισκόταν τα τελευταία 24ωρα σπίτι της μητέρας του στην περιοχή Φλαμούλι, αφού μόνιμα διέμενε μαζί με την αδερφή και τον πατέρα του στον Βόλο. Σύμφωνα με συγγενή της 54χρονης, ο μητροκτόνος ήταν μόλις 4 μέρες στα Τρίκαλα.

«Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, σύμφωνα με το Star.

Η αστυνομία αφού έσπευσε στο σημείο του εγκλήματος, ειδοποίησε την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας στην οποία απέστειλε και φωτογραφικό υλικό, που με βάση τα σημάδια που φαίνονται γύρω από το λαιμό της γυναίκας επιβεβαιώνει, ότι η γυναίκα πέθανε από ασφυξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη είχε πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της και ο 18χρονος γιος της και η κόρη της, είχαν επιλέξει να ζουν μόνιμα με τον πατέρα τους.

Ο 18χρονος μητροκτόνος, όπως είπε στους αστυνομικούς δέχονταν bullying. Οι συμμαθητές του τον άφηναν στο περιθώριο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι σκέφτονταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του καθώς δεν ενέκρινε σχέσεις που είχε μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του.

Ο 18χρονος δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, ενώ αστυνομία ερευνά το κίνητρο του δράστη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι ανάμεσα σε μητέρα και γιο.

Τη σορός της άτυχης 54χρονης πήραν λίγο μετά τις 17:00 και τη μετέφεραν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.