Ατύχημα στα έργα στο Μιντιλόγλι - Τραυματίστηκε οδηγός φορτηγού

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε εργοτάξιο στο Μιντιλόγλι, την ώρα που εκτελούνται τεχνικά έργα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να ανέβει στην καμπίνα του οχήματος και υποχώρησε το σκαλοπάτι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος, τραυματίζοντας το κεφάλι του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η τοπική αστυνομία.