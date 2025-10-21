Πάτρα: Παρουσίαση τριών βιβλίων την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Πολύεδρο

Στην συνάντηση αυτής της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν τα τρία βιβλία της σειράς: «Τον καιρό του λοιμού – Επιδημίες στην αρχαιότητα που ξεπέρασαν τη λογική» με ομιλήτρια την Κωνσταντίνα Μπάρκα, «Σημεία και τέρατα – Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα» , με ομιλήτρια την Παναγιώτα Ραγκαβάνη και «Ένα αλλόκοτο θηρίο – Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα», με ομιλήτρια την Κατερίνα Καραγιαννοπούλου.

Με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζονται κάθε Τετάρτη του Οκτωβρίου, τρία διαφορετικά βιβλία.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, ο κύκλος εκδηλώσεων "Διάλογοι με την αρχαιότητα", συνεχίζεται με την παρουσάιση 3 βιβλίων, με συντονιστή τον Θεοφάνη Τσιαμπόκαλο, Επίκουρο καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Τον καιρό του λοιμού – Επιδημίες στην αρχαιότητα που ξεπέρασαν τη λογική»

Α´ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ • ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ • ΣΟΦΟΚΛΗΣ • ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ • ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ • ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ • ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • ΓΑΛΗΝΟΣ • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ • ΕΥΣΕΒΙΟΣ • ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ • ΕΥΑΓΡΙΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ • ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι μεγάλες επιδημίες ξεχώρισαν από πολύ νωρίς ως σημαντικά και αξιομνημόνευτα γεγονότα. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή κειμένων, τα οποία περιγράφουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες το φαινόμενο των επιδημιών και τον αντίκτυπό τους στις αρ­χαίες κοινωνίες. Τα δεδομένα που παρουσιάζουν οι αρχαίοι συγγραφείς δίνουν συχνά την εντύπωση ότι ξεπερνούν την ίδια την ανθρώπινη λογική και πολλές φορές αφήνουν να διαφανεί το στοιχείο της αμφισβήτησης, της αβεβαιότητας και της αντιφατικότητας στις αντιδράσεις των ανθρώπων. Οι ασυνήθιστες και επείγουσες συνθήκες μιας φονικής επιδημίας δημιουργούσαν δυναμικές οι οποίες επηρέαζαν ιδέες και αντιλήψεις, καλλιεργούσαν νέες συνήθειες, άγγιζαν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η εμπειρία της πρόσφατης πανδημίας κάνει τα κείμενα αυτά να μοιάζουν ασυνήθιστα επίκαιρα. Ο σημερινός αναγνώστης θα εντοπίσει προβλήματα και ερωτή­ματα που πιθανόν να έχουν απασχολήσει και τον ίδιο. Μπορεί μάλιστα ο αρχαίος άνθρωπος να του φανεί λιγότερο αρχαίος και περισσότερο άνθρωπος, με τους ίδιους φόβους και την ίδια θνητότητα.

«Σημεία και τέρατα – Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα»

Σε μια εποχή όξυνσης του ανορθολογισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, επανέρχεται στο προσκήνιο ο προβληματισμός για το φαινόμενο της θρησκοληψίας και της δεισιδαιμονίας. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζουν, από διαφορετικό πρίσμα ο καθένας, οι συγγραφείς των τριών κειμένων που μεταφράζονται και υπομνηματίζονται στον τόμο αυτόν: ο Λουκιανός στο Φιλοψευδεῖς ἢ Ἀπιστῶν, ο Πλούταρχος στο Περὶ δεισιδαιμονίας και ο Θεόφραστος στον Δεισιδαίμονα.

Με όπλο άλλοτε τη σάτιρα και την καρικατούρα και άλλοτε τον εμβριθή στοχασμό, οι τρεις αυτοί συγγραφείς καταπιάνονται με ένα φαινόμενο που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Αν και προέρχονται από μιαν άλλη εποχή, τα κείμενα του τόμου αυτού μπορούν να μας φανερώσουν μιαν όψη της δικής μας ταυτότητας που συνήθως δεν θέλουμε να αντικρίζουμε.

«Ένα αλλόκοτο θηρίο – Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα»

ΗΣΙΟΔΟΣ • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ • ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • ΑΘΗΝΑΙΟΣ • ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ • ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ • ΑΠΠΙΑΝΟΣ • ΚΙΚΕΡΩΝ • ΤΑΚΙΤΟΣ • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Τα δάνεια αποτελούσαν εξαιρετικά σημαντικό θεσμό σε όλη τη χρονική και γεωγραφική έκταση του αρχαίου κόσμου, πυροδοτώντας, όπως ήταν φυσικό, ποικίλες και ενίοτε σκληρές αντιπαραθέσεις. Το βιβλίο αυτό ανοίγει έναν εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με τον αναγνώστη γύρω από τον σκληρό κόσμο των δανείων, των τόκων, των δανειστών και των οφειλετών, συμβάλλοντας στην κατανόηση της καθημερινής ζωής στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αρχίζοντας με προβληματισμούς του Ησίοδου και της αρχαϊκής εποχής, περιλαμβάνει μεταφρασμένα έργα ή αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων έως τον Βασίλειο Καισαρείας και την κλασική χριστιανική γραμματεία.

* Οι φωτογραφίες είναι από την προηγούμενη εκδήλωση "Διάλογοι με την αρχαιότητα" που πραγματοποιήθηκε στο Πολύεδρο τη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.