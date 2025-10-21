Πάτρα: Την Τετάρτη 22-10 παρουσιάζονται τα βιβλία της συγγραφέως Άννης Παπαθεοδώρου

Αυτή την Τετάρτη 22-10-2025 στις 19.00 η συγγραφέας Άννη Παπαθεοδώρου θα βρεθεί στην Πάτρα, στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη, με ένα δυνατό πάνελ ομιλητών.

Θα παρουσιαστούν τα βιβλία της που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άνεμος και συγκεκριμένα, "Η Τέταρτη Πλευρά", "Όπου και να' σαι θα σε βρω!", "Οι Τρεις τους", "Ευτοπία, Τα χρόνια του μανιφέστου», (2018), «Ευτοπία, Η φλόγα της επανάστασης» (2019) και «Ευτοπία, Η γέννηση ενός νέου κόσμου» (2020).

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Άνεμος εκδοτική και το βιβλιοπωλείο "Γωνιά του Βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου (Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα), θα μιλήσουν ο Κωνσταντίνος Πουλάς, αν. Καθηγητής βιοχημείας στο τμήμα φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ο θεόδωρος Παπαθεοδώρου συγγραφέας-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, επικεφαλής του δημοσιογραφικού τμήματος στο ενημερωτικό portal thebest.gr.

Θα προλογίσει ο Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, πρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών.

*Η Άννη Παπαθεοδώρου έχει γεννηθεί το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δούλεψε σε διάφορες εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα ενώ από το 2012 είναι συνταξιούχος.

Μετά τη συνταξιοδότησή της ασχολήθηκε κυρίως με θέματα της πόλης. Κυψελιώτισσα γέννημα θρέμμα, όπως η ίδια αναφέρει, ανήκει σε μια άτυπη συλλογικότητα, την Ομάδα Κατοίκων Κυψέλης. Δεν εγκατέλειψε ποτέ το ενδιαφέρον της για την οικονομία, καθώς και την πολιτική, διαβάζοντας πάρα πολλά σχετικά βιβλία.

Σημαντικό ενδιαφέρον της είναι το σκάκι και είναι μέλος του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Ζει πάντα στην Κυψέλη και έχει έναν γιο.

Εργογραφία της Άννης Παπαθεοδώρου:

«Ευτοπία, Τα χρόνια του μανιφέστου», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2018.

«Ευτοπία, Η φλόγα της επανάστασης», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2019.

«Ευτοπία, Η γέννηση ενός νέου κόσμου», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2020.

«Οι τρεις τους», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2021.

«Όπου και να ‘σαι, θα σε βρω!», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2022.

«Η τέταρτη πλευρά», μυθιστόρημα, Άνεμος εκδοτική, 2024.

*Στην εκδήλωση της Πάτρας στο τέλος θα μιλήσει και η ίδια η συγγραφέας.