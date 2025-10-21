Κώστας Καρπέτας: «Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για την ανάπλαση του Λαδόπουλου»

Τρία κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία του εμβληματικού έργου ανάπλασης του Λαδόπουλου στην Πάτρα, θέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» και περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας Κώστας Καρπέτας με την ερώτησή του, που θα συζητηθεί στην προσεχή Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στην ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της παράταξης, στην ερώτησή του ο κ. Καρπέτας υπενθυμίζει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Αρχής πως η ανάπλαση είχε «περάσει» με επιτυχία από τη Διϋπουργική Επιτροπή και πως επίκειται η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ΑΚΤΩΡ / ΒΕΓΚΑ ΙΙΙ, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη.

Επιπλέον, τονίζει ότι η άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά δύο γειτονικών οικοπέδων τεσσάρων στρεμμάτων, για χώρους στάθμευσης, δημιουργεί ανησυχίες για νέες καθυστερήσεις.

Ο επικεφαλής της παράταξης ζητά σαφείς απαντήσεις για:

· Το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

· Το αν η νομική εμπλοκή με το Ελεγκτικό Συνέδριο θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου.

· Το αν το ποσό των 25 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (που λήγει το 2026) είναι διασφαλισμένο.

Στην ίδια συνεδρίαση, θα τεθούν και οι εξής ερωτήσεις από περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης:

Κατασκευής της Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού

Ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλείας της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα» Κώστας Διαμαντόπουλος, με ερώτησή του, θέτει το θέμα της κατασκευής της Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού, έργο κρίσιμο για την τουριστική ανάπτυξη και τη σύνδεση της παραλιακής ζώνης από το Αρκούδι έως τα Σαβάλια.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ζητά να μάθει αν η Περιφέρεια θα συνδράμει χρηματοδοτικά, πότε θα υπογραφεί η Α΄ φάση της Ε.Ο. Γαστούνης - Βαρθολομιού - Λουτρών Κυλλήνης και ποιος είναι ο ορίζοντας για τη Β΄ φάση, καθώς και πώς η Περιφέρεια τοποθετείται στις προτάσεις του Δήμου Πηνειού για τη σύνδεση με τη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων»

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Δημήτρης κ. Μασούρας φέρνει στο προσκήνιο την καθυστέρηση του ενεργειακού προγράμματος «Απόλλων» και της ενεργειακής κοινότητας της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι (κτήμα Πόλντερ). Ο κ. Μασούρας στην ερώτηση που κατάθεσε ζητά ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης, τους λόγους καθυστέρησης της Υπουργικής Απόφασης για τους όρους σύνδεσης, καθώς και αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα.