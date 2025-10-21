“45o Latsis Parts Ράλλυ Σπριντ Αχαιός”- Πέρασε στην ιστορία

Με τους Χρήστο Αυγερόπουλο - Στράτο Γιαβάση, να επικρατούν στο “45ο Latsis Part Ράλλυ Σπριντ Αχαιός” που διεξήχθη, κάτω από άστατες καιρικές συνθήκες, στη περιοχή της Χαλανδρίτσας τη Κυριακή 19 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο τέταρτος γύρος του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος.

Ο τέταρτος γύρος του θεσμού ξεκίνησε σε γιορτινή ατμόσφαιρα το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου από το κέντρο της Πάτρας όπου στη Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α’, όπου το κοινό που κατέκλυσε το χώρο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους συμμετέχοντες, να φωτογραφηθεί με τα αγωνιστικά και να παρακολουθήσει τη τελετή της πανηγυρικής εκκίνησης, με την οποία άνοιξε η αυλαία του “45ου Latsis Parts Ράλλυ Σπριντ Αχαιός”.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, τα 20 πληρώματα που εκκίνησαν, αγωνίστηκαν σε 3 επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ιδιαίτερα τεχνική, ειδική διαδρομή “Λεόντιο” μήκους 14.4χιλιομέτρων.

Χορηγός ονομασίας ήταν για ακόμα μια χρονιά η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών “Latsis Parts” με το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων “Μαργαρώνης” να στηρίζει ακόμα μια διοργάνωση του Α.Ο.Π – Αυτοκινητιστικού Ομίλου Πατρών, ως χορηγός του αγώνα.

Υποστηρικτής της 45ης έκδοσης, ήταν η Patras Glass που εξειδικεύεται στην επισκευή & αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου, παραμετροποίηση adas & τη τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών.

Συνδιοργανωτής του αγώνα που τελέστηκε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) ήταν ο Δήμος Ερυμάνθου ενώ, την αμέριστη βοήθεια και στήριξη τους παρείχαν τα περιφερειακά και τοπικά κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και ο “Πολιτιστικός Σύλλογος Ερυμάνθου”

Την 45η έκδοση του αγώνα, κάλυψαν ως χορηγοί επικοινωνίας: η Ημερήσια εφημερίδα των Πατρών: “Η Γνώμη”, η Cosmote TV, το Automotopatras – Automotogreece καθώς και το 321Go.

Υπεύθυνη για την επίσημη χρονομέτρηση και το σύστημα εντοπισμού των οχημάτων και των συμμετεχόντων του αγώνα, ήταν η “Action NPA software” με τα αποτελέσματα να βρίσκονται διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, http://racetiming.gr/site/race.php

Στο αγωνιστικό μέρος, οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές της κατηγορίας F2 για το 2025, έχτισαν από την αρχή διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες τους και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία τους αλλά και τις δυνατότητες του Peugeot 208 Rally4, σημείωσαν το καλύτερο χρόνο στα τρία περάσματα από τη ειδική διαδρομή “Λεόντιο”(14.4χλμ.) και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση, που τους εδραίωσε στη κορυφή της βαθμολογίας του θεσμού.Παράλληλα, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη κατηγορία F2 & τη κλάση C5.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη στον αγώνα για το ταχύτατο συνδυασμό, έπειτα από τη επιτυχία τους και το 2021 με ένα Peugeot 106.

Συγκλονιστικη μάχη έδωσαν οι “τοπικοί” Αγγελος Τσάμης - Γιάννης Κατσαϊτης (Peugeot 106 KitCar) με τους Βασίλη Κανδηλιώτη - Παντελή Παπανδρέου που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τελευταίο μέτρο της τελευταίας διαδρομής.

Στο ντεμπούτο του στους ελληνικούς αγώνες ράλλυ το πλήρωμα του “φουσκωτού” ατμοσφαιρικού αγωνιστικού που κατέκτησε τη νίκη στη κατηγορία F2E, εντυπωσίασε με τα περάσματα του σταματώντας τα χρονόμετρα μόλις 0.3δλ μπροστά από το δίδυμο του σύγχρονου αγωνιστικού.

Παρόλαυτα, δέχθηκε ποινή 3 δευτερολέπτων μετά τον τελικό τεχνικό έλεγχο λόγω τροποποίησης στη μετώπη του αυτοκινήτου που τους έριξε στη τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Κανδηλιώτης - Παπανδρέου να ολοκληρώσουν στη δεύτερη θέση και να συνεχίσουν τις επιτυχίες τους σε “Ράλλυ Αχαιός” έπειτα και από την τρίτη θέση που είχαν κατακτήσει το 2023.

Το πλήρωμα του υπερτροφοδοτούμενου αγωνιστικού παράλληλα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της F2 και της κλάσης C5, με τους Νίκο Καραθανάση - Βασίλη Καραθανάση να τους ακολουθούν στο βάθρο της κατηγορίας και της κλάσης, ολοκληρώνοντας με το Honda Civic TypeR στη τέταρτη θέση του αγώνα.

Πέμπτοι ήταν οι Βασίλης Ντέρμας - Ελένη Παρασκευοπούλου που συνέχισαν τις επιτυχίες τους στον αγώνα του ΑΟΠ - Αυτοκινητιστικού Ομίλου.

Το πλήρωμα του Opel Ascona, ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση της F2E, και της ενοποιημένης κλάσης C3+C4, πίσω από τους Τσάμη - Κατσαϊτη.

Το βάθρο της κατηγορίας αλλά και της κλάσης, συμπλήρωσαν οι Ανδρέας Μαργαρώνης - Παντελής Κουτσοδήμας, οι οποίοι έπειτα από αρκετά χρόνια κατάφεραν να ξεπεράσουν τις ατυχίες με το Peugeot 306 maxi και να φτάσουν στο τερματισμό, ολοκληρώνοντας τη προσπάθεια τους στην ένατη θέση της γενικής κατάταξης.

Στην επανεμφάνιση τους στην άσφαλτο έπειτα από αρκετά χρόνια, οι Γιώργος Κεχαγιάς - Ιωάννης Βελάνης δέθηκαν για πρώτη φορά ως πλήρωμα στα bucket του Mitsubishi Lancer Evo IX, και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με το θολωμένο τζάμι αλλά και την εξάτμιση του τετρακίνητου αγωνιστικού του, που τους στέρησαν πολύτιμα δευτερόλεπτα στην πρώτη ειδική διαδρομή κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα στην έκτη θέση.

Μια θέση πίσω τους, έβδομοι τερμάτισαν οι Νίκος Τύρος - Γιώργος Λίλας με Peugeot 208 R2, που συνεχίζουν να συλλέγουν αγωνιστικά χιλιόμετρα με το νέο τους απόκτημα. Τους ακολούθησαν οι Αντώνης Δραγώνας - Ανδριάνα Κεχαγιά με Honda Civic TypeR που είδαν τη σημαία του τερματισμού στην όγδοη θέση.

Τνη πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι νικητές της κλάσης C6, Θανάσης Μπούτσικος - Γιώργος Βότσης, με το αποτέλεσμα να τους ανεβάζει στη κορυφή της βαθμολογίας της κλάσης, μια στροφή πριν το τέλος του θεσμού.

Τη σημαία του τερματισμού στο “45ο Latsis Parts Ράλλυσπριντ Αχαιός” αντίκρυσαν και οι: Γιάννης Καλαϊτζιάν - Μαριάννα Καλογηράτου (Ford Puma S1600), Νίκος Δεκής - Παναγιώτης Δεκής (Peugeot 106), Θανάσης Τσάμης - Νίκος Τσάμης (Peugeot 106 s1), Δημήτρης Καπράλος - Κώστας Καραθανάσης (Opel Astra), Βαγγέλης Ζαντές - Κατερίνα Μπράτσου (Peugeot 106) & Βασίλης Λάτσης - Κωνσταντίνος Νίφορος (Peugeot 106)

Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη προσπάθεια τους στον αγώνα οι: Γιάννης Σουλάνης - Γιώργος Καϊπαλέξης (Suzuki Swift GTi), Παναγιώτης Κονδύλης - Αποστόλης Πανόπουλος (Peugeot 106), Ανδρέας Λυκοθανάσης - Μαριάννα Χριστογιαννούλα (Peugeot 106), Δημήτρης Μαρκόπουλος - Αδάμ Τσολάκης (Peugeot 106)

Συνοπτικά οι νικητές κατηγοριών και κλάσεων:

Γενική: Αυγερόπουλος - Γιαβάσης (Peugeot 208 Rally4)

F2:Αυγερόπουλος - Γιαβάσης (Peugeot 208 Rally4)

F2E: Τσάμης - Κατσαϊτης (Peugeot 106 KitCar)

C3+C4: Τσάμης - Κατσαϊτης (Peugeot 106 KitCar)

C5: Αυγερόπουλος - Γιαβάσης (Peugeot 208 Rally4)

C6: Μπούτσικος - Βότσης (Toyota Yaris)

Ο Α.Ο.Π - Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες, και το κοινό, που τίμησαν με τη παρουσία τους τη διοργάνωση του “45ου Latsis Parts Ράλλυ Σπριντ Αχαιός”, και ανανεώνει το ραντεβού του για το 2026!