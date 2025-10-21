Νέα Δυτική Ελλάδα: Κατέθεσε ερωτήσεις στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Ν. Σκιαδαρέση ζητά απαντήσεις για τρία ζητήματα στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Ενημέρωση για τρία σημαντικά θέματα ζητά από την περιφερειακή Αρχή, η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, με σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσε στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τη στέγαση του Πρωτοδικείου Πατρών στο κτίριο που στέγαζε μέχρι πρότινος τις δημοτικές υπηρεσίες, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Βότση, την αποκατάσταση του Δυτικού Προβλήτα του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας και τις αλλαγές που θα επιφέρει η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028 – 2034.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας, Γεράσιμος Φεσσιάν θέτει το σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028 – 2034. Όπως επισημαίνει «η δομή του προϋπολογισμού αποκτά κομβική σημασία λόγω των περιορισμών στους διαθέσιμους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται απευθείας, μέχρι σήμερα, συγκεκριμένους τομείς, όπως τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και οι ανταλλαγές φοιτητών (Erasmus). Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατανέμεται σε Τομεακές Πολιτικές (όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η ΚΑΠ κ.ά.), όπου κάθε πολιτική διαθέτει ένα διακριτό ποσό για κάθε κράτος μέλος.

Η διαχείριση αυτών των πόρων πραγματοποιείται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τις Περιφέρειες και τους Δήμους να έχουν έναν καθοριστικό ρόλο. Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει τεθεί προς συζήτηση από τις 16 Ιουλίου μια πρόταση Κανονισμού COM (2025) 565 final, για τη δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, τη Γεωργία, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Αλιεία και τη Θαλάσσια Πολιτική» για την περίοδο 2028–2034. για σημαντικά μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ. Αυτή η πρόταση προβλέπει έναν ενιαίο εθνικό «φάκελο» πόρων, αφήνοντας στο κάθε κράτος μέλος την κεντρική ευθύνη για την επιλογή των έργων και πολιτικών προς χρηματοδότηση». Ο κ. Φεσσιάν κάνει λόγο για υπερβολικά συγκεντρωτική αρχιτεκτονική, η οποία θα είναι όχι μόνο μη αποδοτική και αντιπαραγωγική, αλλά θα υπονομεύει και τις θεμελιώδεις αρχές της Πολιτικής Συνοχής, η οποία αποτελεί νευραλγικό πυλώνα για την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φεσσιάν ρωτά τον Περιφερειάρχη ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει ώστε να καταστεί σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι λειτουργικό και δημοκρατικό και ότι

αντί για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων θα επιφέρει ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας, όπως επίσης, κι αν προτίθεται να κάνει σαφές ότι πρέπει να παραμείνουν οι Πολιτικές Συνοχής ως αυτόνομες με ισχυρή περιφερειακή διάσταση.

Όσον αφορά στη στέγαση του Πρωτοδικείου Πατρών, στην ερώτησή του, ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας, Θεοφάνης Αδαμόπουλος αναφέρει πως «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είχε αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για το έργο στέγασης του Πρωτοδικείου Πατρών στο κτίριο που στέγαζε μέχρι πρότινος τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Βότση, για την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, τον Μάιο του 2025 ανακοίνωσε ότι η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση της. Ωστόσο, σήμερα, σχεδόν έξι (6) μήνες μετά, δεν έχει παραδοθεί ακόμα, με συνέπεια να καθίσταται αβέβαιο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου συνολικά». Ο κ. Αδαμόπουλος ζητά ενημέρωση σχετικά με το στάδιο που βρίσκεται η μελέτη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.

Τέλος για τον δυτικό προβλήτα του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης ζητά ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης υποδομής.