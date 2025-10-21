«Νέα Πάτρα»: Έντονη διαμαρτυρία για την απόρριψη της τιμής στον Ανδρέα Αποσκίτη

Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την απόρριψη του αιτήματος να τιμηθεί ο ενεργός πολίτης Ανδρέας Αποσκίτης, επισημαίνοντας την ανάγκη αναγνώρισης της προσφοράς πολιτών που συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία της πόλης.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Άρνηση τιμής σε έναν ενεργό πολίτη – η ιδεοληψία υπερίσχυσε της αναγνώρισης.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η λειτουργία του Δήμου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις αποφάσεις των αιρετών.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποκτά πραγματικό νόημα όταν οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, όταν γίνονται συμμέτοχοι και όχι απλοί θεατές.

Ενεργός πολίτης δεν είναι απλώς αυτός που ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά εκείνος που παρακολουθεί, προτείνει, παρεμβαίνει και νοιάζεται

για την πόλη του.

Αυτός ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Αποσκίτης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έφεραν θέμα προς συζήτηση την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα, που με συνέπεια, ήθος και κοινωνική παρουσία έχει προσφέρει διαχρονικά στην πόλη μας.

Δυστυχώς όμως, η Δημοτική Αρχή

της Λαϊκής Υποκρισίας για άλλη μια φορά έδειξε τη μικροψυχία που την διακρίνει και τη φασίζουσα νοοτροπία που επιδεικνύει απέναντι σε πρόσωπα και ενεργούς πολίτες που ασκούν κοινωνικό έργο, ελέγχοντας την εξουσία τους.

Αρνήθηκαν να τιμήσουντον Ανδρέα Αποσκίτη και να υιοθετήσουν προτάσεις που κατατέθηκαν.

Η άρνηση αυτή, αποτελεί άρνηση στην ύπαρξη ενεργών πολιτών στο Δήμο Πατρέων.

Η «παρέα» του κομμουνιστή Δημάρχου κυρίου Πελετίδη – Μπουνίδη θέλει τους κατοίκους της Πάτρας μόνο χειροκροτητές.

Και εάν τολμήσει κανείς και προβάλλει τα κακώς κείμενα του Δήμου, τότε τα γνωστά πλέον «τάγματα εφόδου» του σύγχρονου Ερνστ Ρεμ αναλαμβάνουν δράση.

Ως Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόρριψη του αιτήματος να τιμηθεί ο ενεργός πολίτης Ανδρέας Αποσκίτης.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική αστοχία, αλλά φανερώνει μια βαθιά ιδεοληπτική ΦΑΣΙΖΟΥΣΑ νοοτροπία που αρνείται να αναγνωρίσει την αξία των πολιτών όταν αυτοί δεν εντάσσονται σε «κομματικά καλούπια».

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλά κανείς για την ανάγκη ύπαρξης ενεργών πολιτών και, την ίδια στιγμή, να αρνείται να τους τιμήσει όταν πραγματικά διακρίνονται για την προσφορά και τη δράση τους.

Η Νέα Πάτρα πιστεύει σε μια αυτοδιοίκηση ανοιχτή, χωρίς ιδεολογικά στεγανά και αποκλεισμούς, που αναγνωρίζει την προσφορά κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως πολιτικής ή κοινωνικής αφετηρίας.

Η Πάτρα αξίζει μια δημοτική αρχή που ενώνει, αναγνωρίζει και στηρίζει όσους προσφέρουν.

Η τιμή προς τον Ανδρέα Αποσκίτη δεν είναι χάρη· είναι το ελάχιστο χρέος μιας πόλης απέναντι στους ανθρώπους της.

Γιατί μια πόλη που ακούει τους πολίτες της, είναι μια πόλη που εξελίσσεται, διορθώνει τα λάθη της και προχωρά μπροστά με συλλογικότητα."