«Η μάνα σου»: Επίθεση Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο για τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη

Το ύφος του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως υιοθετεί αργά αλλά σταθερά ο Λευκός Οίκος, καθώς οι λεκτικές επιθέσεις και τα απαξιωτικά σχόλια στους δημοσιογράφους δεν έχουν τέλος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία απάντησε «η μάνα σου» σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο δημοσιογράφος της Huffington Post ρώτησε με μηνύματα την Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, αν ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει επίγνωση της σημασίας της Βουδαπέστης» ενημερώνοντάς την πως: «Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης».

Έκπληκτος ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν το θεωρεί αστείο, ενώ η ίδια του επιτέθηκε λέγοντας πως: «Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ένας ακροαριστερός που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σου στα μέσα ενημέρωσης, απλώς δεν σου το λένε κατάμουτρα. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα με τις ανειλικρινείς, προκατειλημμένες και ανόητες ερωτήσεις σου».