Ο Νικολά Σαρκοζί οδηγείται στη φυλακή - Άγνωστο πόσο θα παραμείνει έγκλειστος

Την πόρτα της φυλακής του Παρισιού αναμένεται να διαβεί σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, μετά την πενταετή ποινή φυλάκισης που του επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το κελί της φυλακής του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δεν θα έρχεται σε επαφή με άλλους κρατούμενους, θα είναι 11 τετραγωνικά μέτρα, θα έχει ένα παράθυρο και μία τηλεόραση, αλλά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δεν θα έχει το δικαίωμα χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει έγκλειστος δεν είναι προς το παρόν σαφές, όμως από τη στιγμή του εγκλεισμού του και μετά έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα έκτισης της ποινής του κατ οίκον, φορώντας το λεγόμενο ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Είναι πάντως σαφές ότι ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα είναι ένας φυλακισμένος όπως όλοι οι άλλοι, αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε μαζί του την περασμένη Παρασκευή, ενώ ο προσκείμενος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι προτίθεται να τον επισκεφθεί στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί θα μεταφερθεί στη φυλακή «La Santé» (Λα Σαντέ), στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού – τη μοναδική που λειτουργεί ακόμη εντός της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche, τόνισε ότι προετοιμάζεται ψυχικά για αυτή τη νέα πραγματικότητα, έχοντας ήδη ετοιμάσει τα λίγα προσωπικά του αντικείμενα. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά ακόμη και μπροστά στην είσοδο της φυλακής Sante», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ζητήσει ειδική μεταχείριση ή προνόμια.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα επιτραπεί να έχει μαζί του μόνο μια τσάντα με τρία βιβλία και έως δέκα οικογενειακές φωτογραφίες, σύμφωνα με τον κανονισμό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Στην απομόνωση για λόγους ασφαλείας

Όπως αναφέρει η Le Figaro, ο Σαρκοζί θα μεταφερθεί σε πτέρυγα που προορίζεται για κρατούμενους υψηλού κινδύνου ή δημόσιες προσωπικότητες, η οποία —αν και συχνά αποκαλείται λανθασμένα «VIP πτέρυγα»— χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η προστασία των τροφίμων της. Το πιθανότερο είναι να τεθεί σε καθεστώς απομόνωσης, καθώς η παρουσία του θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις.

Ο ίδιος αρνήθηκε να υποβάλει αίτημα για μονό κελί, παρά τη σύσταση της διοίκησης της φυλακής, σημειώνοντας πως «εναπόκειται στους υπευθύνους να αναλάβουν την ευθύνη». Η απομόνωση, πάντως, θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος προστασίας του, αφού στις διπλανές πτέρυγες κρατούνται ναρκέμποροι και ύποπτοι για τρομοκρατία.

Το κελί του —περίπου 11 τετραγωνικών μέτρων— βρίσκεται στον επάνω όροφο της πτέρυγας απομόνωσης και διαθέτει ένα μονό κρεβάτι στερεωμένο στο πάτωμα, μικρή ηλεκτρική εστία, γραφείο, ντους και τουαλέτα. Προαιρετικά μπορεί να εγκατασταθεί τηλεόραση ή ψυγείο. Ο Σαρκοζί θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει είδη υγιεινής ή τρόφιμα από τον κατάλογο του καταστήματος της φυλακής, ώστε να αποφεύγει τα γεύματα της καντίνας, τα οποία θεωρούνται κακής ποιότητας.

Οι επισκέψεις και η επικοινωνία

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, θα του συμπαραστέκεται καθημερινά, καθώς θα μπορεί να τον επισκέπτεται όσο διάστημα εκτίει την ποινή του. Ο Σαρκοζί, μη έχοντας πρόσβαση στο κινητό του ή στο διαδίκτυο, θα επικοινωνεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα μέσω σταθερού τηλεφώνου, στο οποίο θα είναι καταχωρημένοι περίπου δέκα αριθμοί. Όλες οι συνομιλίες του, ωστόσο, θα παρακολουθούνται από το προσωπικό ασφαλείας.

Ο πρώην πρόεδρος θα δικαιούται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από συγγενείς και φίλους, πέρα από τα τακτικά ραντεβού με τους δικηγόρους του. Επιπλέον, η οικογένειά του θα έχει ειδική πρόσβαση στο ιατρείο της φυλακής μέσω ξεχωριστού σημείου εισόδου, ώστε να αποφεύγει την επαφή με συγγενείς άλλων κρατουμένων.

Καθημερινά, υπό την επίβλεψη τριών φρουρών, ο Σαρκοζί θα έχει το δικαίωμα να βγαίνει για μία ώρα προαυλισμού στην περιφραγμένη αυλή των 30 τετραγωνικών μέτρων. Ανάλογα με το πρόγραμμά του, θα μπορεί να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη ή το γυμναστήριο του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ο πρώην πρόεδρος σκοπεύει να αξιοποιήσει το διάστημα της κράτησής του για να συγγράψει ένα νέο βιβλίο, όπως έκανε και στο παρελθόν. Παράλληλα, θα διαβάσει τρία έργα που έχει επιλέξει να πάρει μαζί του: «Ο Κόμης Μόντε Κρίστο» του Αλεξάντρ Ντουμά (τόμοι Α’ και Β’) και «Η Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετίτφιλς. Η επιλογή δεν είναι τυχαία — ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τα έργα αυτά τον βοηθούν να αντλεί δύναμη και αντοχή στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Το διάστημα της ποινής και το ενδεχόμενο αποφυλάκισης

Σύμφωνα με το Le Parisien, ο Σαρκοζί ενδέχεται να μείνει στη φυλακή για χρονικό διάστημα που θα κυμανθεί από μερικές εβδομάδες έως και αρκετούς μήνες, καθώς οι συνήγοροί του πρόκειται να καταθέσουν άμεσα αίτημα για υπό όρους αποφυλάκιση. Το αίτημα αυτό θα εξεταστεί από το δικαστήριο μέσα σε διάστημα έως δύο μηνών.

Την ίδια ώρα, οι εφέσεις δύο ακόμη προσώπων που έχουν καταδικαστεί στην ίδια υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης —και βρίσκονται ήδη στις φυλακές— έχουν οριστεί να εκδικαστούν στις 27 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή λίγο μετά την έναρξη έκτισης της ποινής του Σαρκοζί.