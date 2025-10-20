Γάζα: Ο Τραμπ απειλεί με νέα επέμβαση του Ισραήλ μέσα σε «δύο λεπτά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος «είδε» παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις.
«Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, βάσει της οποίας θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε, εάν καταστεί αναγκαίο. Θα καταστραφούν και το γνωρίζουν» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές, την ώρα που οι απεσταλμένοι του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντιόντουσαν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επόμενη ημέρα των φονικών εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας που ήγειραν φόβους για την κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.
Το Ισραήλ βομβάρδσε χθες στη Γάζα, ως απάντηση, σύμφωνα με το ίδιο, στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διαψεύδει αυτές τις κατηγορίες. Η Πολιτική Άμυνα στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς Παλαιστινίους σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.
Ο Τραμπ επέμεινε στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν εναντίον της Χαμάς, υποστηρίζοντας πως δεκάδες χώρες που αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα «θα χαιρόντουσαν να επέμβουν».
«Επιπλέον, το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δύο λεπτά εάν του το ζητούσα» τόνισε. «Όμως, προς το παρόν, δεν το έχουμε ζητήσει. Θα δώσουμε μια μικρή ευκαιρία και ελπίζουμε πως οι βιαιοπραγίες θα μειωθούν λίγο. Όμως, προς το παρόν, γνωρίζετε, πρόκειται για βίαιους ανθρώπους».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση πως η Χαμάς είναι πλέον πολύ πιο αδύναμη, για τον επιπλέον λόγο ότι το Ιράν, ο βασικός υποστηρικτής της στην περιοχή, είναι ελάχιστα πιθανό να επέμβει υπέρ της, μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς νωρίτερα φέτος στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Νετανιάχου: Ρίξαμε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ έριξε χθες (19/10) «153 τόνους βομβών» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια φονικών πληγμάτων.
«Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, του οποίου η χειμερινή κοινοβουλευτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα επίσημα.
Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο εν ώρα μάχης δύο στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βομβάρδισε περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, προτού ανακοινώσει χθες πως εφαρμόζει εκ νέου την εκεχειρία. Η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.
