Σία Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»

«Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ανέδειξαν τις τεράστιες ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το έδαφος έχει απογυμνωθεί από τη βλάστηση και οι καμένες πλαγιές κινδυνεύουν με διάβρωση και κατολισθήσεις» επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο της επόμενης καταστροφής – αυτή τη φορά από το νερό. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ανέδειξαν τις τεράστιες ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το έδαφος έχει απογυμνωθεί από τη βλάστηση και οι καμένες πλαγιές κινδυνεύουν με διάβρωση και κατολισθήσεις.

Στην Πάτρα, το Δασαρχείο έχει εκπέμψει σήμα ετοιμότητας για την έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε ορεινά τμήματα των προαστίων της πόλης, κυρίως στις περιοχές Μπάλα, Βούντενη και Ξερόλακκα, ενώ σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η περιοχή του Μειλίχου. Οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εκκρεμεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η ολοκλήρωση των έργων στο πεδίο. Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες για την επάρκεια υλικού (π.χ. κορμοδέματα) και την ανάγκη προμήθειας από το εμπόριο, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει ένας «αγώνας δρόμου» για την εκτέλεση παρεμβάσεων σε κρίσιμα σημεία όπως Βαλάνη, Ξερόλακκα, Βούντενη, καθώς και στις περιοχές Γλαύκο, Μείλιχο, Χάραδρο, Σέλεμνο–Ξυλοκέρα, Βολιναίο, Γηροκομείο και Συχαινά, που επηρεάζουν άμεσα και την Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας, έναν από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της Δυτικής Ελλάδας. Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι τα έργα προχωρούν «κανονικά», η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει πως τα περισσότερα έργα παραμένουν σε φάση μελέτης ή καθυστέρησης, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Στη Δυτική Αχαΐα, ο Δήμος έχει υποβάλει αιτήματα για την εκπόνηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, αναδάσωσης και αποκατάστασης των υποδομών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για την έναρξη ή ολοκλήρωση των έργων, ενώ η περίοδος των βροχών πλησιάζει, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία για τον κίνδυνο πλημμυρών και ζημιών.

Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσου σχεδιασμού και εκτέλεσης των αντιπλημμυρικών έργων, τόσο στην Πάτρα όσο και στη Δυτική Αχαΐα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της επερχόμενης βροχοφορίας και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και η λειτουργικότητα κρίσιμων υποδομών.

Επειδή, οι πλημμύρες αποτελούν τη φυσική συνέχεια των πυρκαγιών,

Επειδή, κάθε ημέρα καθυστέρησης αυξάνει τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες,

Επειδή, οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, συντονισμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση των μελετών και των αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας;

2. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο πεδίο και πότε εκτιμάται η πλήρης ολοκλήρωσή τους;

3. Έχουν προβλεφθεί προσωρινά έργα (π.χ. κορμοφράγματα, φράγματα ανάσχεσης, καθαρισμοί) πριν την πλήρη αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, ώστε να μειωθεί ο άμεσος κίνδυνος πλημμυρών;

4. Έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλα αρμόδια όργανα;

5. Ποια μέτρα προβλέπονται άμεσα για την προστασία των περιοχών που επηρεάζουν την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών, εν όψει της επικείμενης περιόδου των βροχών;

6. Υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη πρόσθετων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., ειδικά για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας;