Όταν η τέχνη γίνεται στόχος: Η κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 και οι ληστείες στο Παρίσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο Παρίσι ληστείες υψηλού κινδύνου με στόχο έργα τέχνης ή αντικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας.

Η τελευταία ληστεία έρχεται παρά τις τακτικές δεσμεύσεις των αρχών να βελτιώσουν την ασφάλεια στις πολυάριθμες γκαλερί αλλά και σε μουσεία σε όλη την πόλη.

Πέρα από τη σημερινή ληστεία μέρα – μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου όπου κλάπηκαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας που ανήκαν στον Ναπολέοντα και την Ιωσηφίνα Βοναπάρτη, αρκετές θρασύτατες ληστείες έχουν γίνει στην πόλη του φωτός.

Η πιο διαβόητη κλοπή ήταν το 1911, όταν κλάπηκε το αριστούργημα του 16ου αιώνα, η Μόνα Λίζα, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Ο Βιντσέντζο Περούτζια, υπάλληλος του πιο δημοφιλούς μουσείου τέχνης στον κόσμο, κρύφτηκε σε ένα ντουλάπι όλη τη νύχτα για να πάρει τον πίνακα. Ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα, όταν προσπάθησε να το πουλήσει σε έναν έμπορο αντικών στη Φλωρεντία της Ιταλίας.