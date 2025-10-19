Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για κατοχή φωτοβολίδων και παραβίαση του αθλητικού νόμου

Για παράνομη κατοχή φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου κατηγορείται ο πρόεδρος του Ατρομήτου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (18.10.25).

Ο πρόεδρος του Ατρομήτου κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από σχετικές καταγγελίες. Σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, διενεργείται από οπαδούς του Ατρομήτου, διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου της συγκεκριμένης ΠΑΕ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, επτά κοντάρια, τρία κράνη, πλήθος σπρέι, πλήθος μασκών και ρουχισμός άλλων ομάδων.

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Τυπικοί οι λόγοι της σύλληψης»

«Άδικη» χαρακτηρίζει τη σύλληψη η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της.

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, για την άδική σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από