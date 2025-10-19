Η βραβευμένη ταινία «3 Μοίρες» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου στις Γραμμές Τέχνης

Ύστερα από τις προηγούμενες επιτυχημένες προβολές της ταινίας «3 Μοίρες» (remastered), η Cdriva ProdActions και η Teucris Films, προβάλλουν ξανά την ταινία του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου στον Πολυχώρο Πολιτισμού- θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα), την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στις 9:15μμ.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση στο φιλόξενο φουαγιέ του θεάτρου, παρέα με τον δημιουργό.

Η ταινία είναι μια ασπρόμαυρη και βωβή παραγωγή, η οποία ξεχωρίζει για τη φιλοσοφική της προσέγγιση και την καλλιτεχνική της αισθητική. Αποτελεί μια ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις. Η ταινία εξετάζει το θέμα της μοίρας και της δυνατότητας του ανθρώπου να την αλλάξει, μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή της, Μιχάλη Σμυρλή.

Έχει γυριστεί σε τοποθεσίες όπως η Άνω Πόλη Πατρών, τα προσφυγικά και η Achaia Clauss, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σκηνικό. Το 2024 κυκλοφόρησε με εντελώς νέο montage ενώ έχει αναγνωριστεί για την εξαιρετική της σκηνοθεσία, το σενάριο και τη μουσική επένδυση, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την ταινία από το μουσικό Αυγουστίνο Κιζινόπουλο.

Η ταινία "3 Μοίρες" έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ, όπως το 5th Reels International Film Festival στην Ινδία, όπου απέσπασε τρεις διακρίσεις: Καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους, καλύτερου σεναρίου/κινηματογράφησης και καλύτερης σκηνοθεσίας. Αυτό μεταξύ 1200+ ταινιών από 60+ κράτη. Η ταινία χαρακτηρίστηκε από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ ως "εξαιρετικό επίτευγμα" και έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού και των κριτικών.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φαντασίας της Τιμισοάρα (Ρουμανία) ήταν μεταξύ των 4 ταινιών του ημιτελικού.

Εκκρεμούν ωστόσο και τα αποτελέσματα από άλλα διεθνή φεστιβάλ στα οποία έχει υποβληθεί.

Η αρχική της εκδοχή χωρίς μουσική επένδυση συμμετείχε στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2016 στην κατηγορία “ΑΓΟΡΑ” (περιγράφεται στην έντυπη έκδοση του Φεστιβάλ) ενώ έλαβε από ανεξάρτητο Αγγλικό εκδοτικό οίκο τη διάκριση της καλύτερης ανεξάρτητης παραγωγής το ίδιο έτος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι η πρώτη βωβή Ελληνική κιν/κή ταινία μετά το 1929 (αρχική κινηματογράφηση το 2014).

Διάρκεια, 67’

Γενική είσοδος 5€

Προπώληση https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/3-moires-i-tainia/

Κρατήσεις: Με μήνυμα (SMS, Viber) στο 6972661333, ή στο cdrivaprodactions@gmail.com

Συντελεστές:

Σενάριο - Σκηνοθεσία - Καλλιτεχνική Δημιουργία: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος

Μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος

Μετάφραση: Γιώτα Παρασκευά

Παίζουν:

Στο ρόλο του ανθρώπου που ήθελε να αλλάξει τη μοίρα του: Μιχάλης Σμυρλής

Επίσης παίζουν: Κώστας Ηλιόπουλος, Σάκης Κλήρης, Αντωνία Ρίγγα-Ράπτη, Γεωργία Σμυρλή

Στους ρόλους των τριών Μοιρών: Θεανώ Κανελλάκη, Χρύσα Δρίβα, Παναγιώτα Σμυρλή



Παραγωγή: CdrivaProdActions & Teucris Films

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

“Δεν είμαι εγώ· είναι ο Ζεύς και η Μοίρα και η νυχτοπλάνητη Ερινύα”

(Ο Αγαμέμνων εξηγώντας τη συμπεριφορά του αρπάζοντας την ερωμένη του Αχιλλέα Βρισηίδα).

Η Ιλιάδα αποτελεί την ομορφότερη απεικόνιση της μάχης του ανθρώπου με την ίδια του την ύπαρξη. Οι Θεοί επεμβαίνουν, τροποποιούν τις τροχιές των βελών, ορίζουν την έκβαση των μονομαχιών, θέτουν όρους και σκληρές επιλογές για τους ανθρώπους, θυμώνουν, φθονούν…

Χμ.. Οι Θεοί είναι φανερό μνησικακούν με την ευτυχία των ανθρώπων… και δεν χάνουν ευκαιρία να το δείξουν και να το υλοποιήσουν…

Οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και προσπαθούν να τους “ξεγελάσουν”…

Στην Ιλιάδα είναι τόσο φανερό πως την τύχη σου δεν την κρατάς στα χέρια σου.

Ωστόσο αν και οι άνθρωποι αδυνατούν να κατανοήσουν γιατί συνέβη τούτο, θεωρούν ότι εφόσον συνέβη, προφανώς “έπρεπε να γίνει”…

Αυτή είναι η σχέση των ανθρώπων της Ιλιάδας με το μεταφυσικό…

Είναι σκόπιμο να ανατρέξει κάποιος στις απαρχές της ανθρώπινης γραπτής ιστορίας και μυθολογίας (ίσως συγκεκαλυμμένης ιστορίας), όταν ακόμα το πρωτόλειο κυριαρχούσε…

Μπορεί να απαντήσει κάποιος σε αυτά τα πανανθρώπινα ερωτήματα;

Όχι…

Μπορεί μόνο να υποδείξει μία άποψη…

Ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι δια μέσου ενός ποιήματος… ενός οπτικού ποιήματος… Οι “3 Μοίρες” (η ταινία) θέλει να είναι ένας ύμνος προς τον σκεπτόμενο άνθρωπο και την ίδια τη ζωή…

Οι “3 Μοίρες” παρακολουθούν τη ζωή μας… Πόσο την ορίζουν όμως;

Τεύκρος

Ο Τεύκρος Σακελλαρόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το 1963. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα και συνέχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 1990 έως σήμερα ασχολείται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων. Από το 2020 στράφηκε επαγγελματικά και στον χώρο του κινηματογράφου με τον οποίον ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία ενώ αρθρογραφεί συστηματικά στην ιστοσελίδα του Teucris.net καθώς και σε έντυπες εκδόσεις. Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από πανανθρώπινα ζητήματα. Ο ίδιος γράφει τα σενάρια, σκηνοθετεί και κινηματογραφεί τις ταινίες του έως και την τελική τους επεξεργασία (montage). Σε συνεργασία με τη Cdriva ProdActions, έντεκα ταινίες του έχουν προκριθεί σε είκοσι οκτώ (28) διεθνή φεστιβάλ σε Ελλάδα, Κύπρο, Ινδία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ν. Κορέα, όπου έχει αποσπάσει πέντε πρώτα βραβεία και μία τιμητική μνεία.

Βιογραφικό Αυγουστίνου Κιζινόπουλου (Augustine Kizis)

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα με καταγωγή από το Αγρίνιο, ο Αυγουστίνος Κιζινόπουλος ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική στα έξι του, παίζοντας παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια εξ ακοής. Η μετακόμισή του στις ΗΠΑ το 1996 τροφοδότησε το πάθος του για την παραγωγή μουσικής, εξερευνώντας είδη όπως το EDM, την Κλασσική μουσική και την Electronica. Η δουλειά του συνδυάζει τους απόηχους της ελληνικής του κληρονομιάς με μοντέρνους ήχους, δημιουργώντας μοναδικές συνθέσεις που συνδέονται με τους ακροατές σε όλο τον κόσμο.