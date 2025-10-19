Washington Post: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντονέτσκ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικής σημασίας περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με σημερινό (19.10.2025) αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Washington Post.

Ο Πούτιν προσπαθεί ανεπιτυχώς εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει το Ντονέτσκ, απωθούμενος επανειλημμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά εδραιωμένες σε μια περιοχή που πιστεύουν ότι αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια στην ταχεία προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά, προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του, παρά την αισιοδοξια του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μιλώντας Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Ρωσία ή οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το αίτημα του Πούτιν για το Ντόνετσκ – ο αμερικανός πρόεδρος δεν υποστήριξε το αίτημα της Ρωσίας στις δηλώσεις του την περασμένη Παρασκευή (17.10.2025), μετά από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Ας σταματήσουν εκεί που είναι, ας δηλώσουν και οι δύο νίκη, κι ας αποφασίσει η Ιστορία», έγραψε ο Τραμπ στα social media μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει κατακτήσει εν μέρει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόν, σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο ριζοσπαστική εδαφική αξίωση από αυτή που διατύπωσε τον Αύγουστο στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν με αυτόν τον τρόπο, σημείωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι σε αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Στασιμότητα

Οι γραμμές του μετώπου έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της σύγκρουσης, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Τραμπ στρέφει την προσοχή του στο τερματισμό του πολέμου, μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων στη Γάζα. Ο πρόεδρος ταλαντεύεται εδώ και μήνες μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής οπτικής για τη σύγκρουση.

Οι Ουκρανοί ήλπιζαν να βγουν από τη συνάντηση της Παρασκευής με πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να παραδώσει το Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη, ένα επιχείρημα του Κρεμλίνου που οι ουκρανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν προπαγανδιστικό και προσχηματικό.

Πολλοί Ουκρανοί – μαζί και ο Ζελένσκι -μεγάλωσαν μιλώντας ρωσικά ως πρώτη γλώσσα, και στην ουκρανική κοινωνία η χρήση της ρωσικής γλώσσας δεν θεωρείται ιστορικά ως ένδειξη συμπάθειας προς τη Μόσχα. Οι Ουκρανοί έχουν στραφεί προς τη χρήση της ουκρανικής γλώσσας τα χρόνια που ακολούθησαν την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει την προετοιμασία της επικείμενης συνόδου στη Βουδαπέστη, όπου Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει στηρίξει την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία, επιδιώκοντας παράλληλα ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση.

Καθώς πλησιάζει ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας, με τη Ρωσία να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να αποφύγει την αποστολή βαρέων όπλων και να επικεντρωθεί στην επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης.