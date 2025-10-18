Το «χαρέμι» του Πούτιν: Η καθαρίστρια των 78 εκατομμυρίων, η Ολυμπιονίκης ερωμένη και ένα βιβλίο για τη μυστική ζωή του

Λίγο καιρό αργότερα, ο Μπαντάνιν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του και να εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια. Εκεί, μαζί με τον στενό συνεργάτη του Μιχαήλ Ρούμπιν, έγραψε το βιβλίο «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν μας εξαπάτησε όλους», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλυπτικά στοιχεία για την προσωπική και ερωτική ζωή του Ρώσου προέδρου.

«Είναι πολύ απλό», είπε ο 48χρονος σήμερα Μπαντάνιν στη Daily Mail. «Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού θέματα. Μεταξύ των Ρώσων δημοσιογράφων υπάρχει η φράση: “Μην αγγίζεις την οικογένειά του”».

Η έρευνα με τον τρόπο που έγινε θα μπορούσε να παραπέμπει σε υπόθεση διαφθοράς ή συνωμοσία κατά του κράτους. Όμως το «έγκλημα» του Μπαντάνιν ήταν πως δημοσίευσε μια σύντομη, ήπια συνέντευξη με μια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι είναι εξώγαμη κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Έξω στέκονταν έξι έως οκτώ άνδρες με πολιτικά, μέλη της FSB – της ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας – κρατώντας ένταλμα έρευνας. Για έξι ώρες ανέτρεψαν κάθε γωνιά του σπιτιού, ενώ αστυνομικοί έψαχναν τα αυτοκίνητα του ίδιου και της συζύγου του. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίθηκε αδιάκοπα επί τέσσερις ώρες.

Ήταν χαράματα της 29ης Ιουνίου 2021, όταν ο δημοσιογράφος Ρομάν Μπαντάνιν ξύπνησε από το επίμονο κουδούνισμα της πόρτας του διαμερίσματός του στη συνοικία Τσερτάνοβο της Μόσχας.

Από την KGB στα σαλόνια της εξουσίας

Ο Πούτιν, πρώην αξιωματικός της διαβόητης KGB, μπήκε στην πολιτική σκηνή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Μέσα σε τρία χρόνια είχε ήδη γίνει αναπληρωτής δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης.

Ήταν τότε παντρεμένος με τη Λουντμίλα, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, και πατέρας δύο κοριτσιών. Όμως η οικογενειακή του κατάσταση δεν τον εμπόδιζε να επισκέπτεται συχνά ένα κλαμπ στριπτίζ με το όνομα Luna, στο κέντρο της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, διοργάνωνε «συναντήσεις» σε ιδιωτικά δωμάτια του επάνω ορόφου, υπό την προστασία ομάδας με δεσμούς με τον τότε σωματοφύλακά του, Ρομάν Τσέποφ.

H καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος: Η υπόθεση της Σβετλάνα Κριβονογκίκ

Η πρώτη γνωστή εξωσυζυγική του σχέση φέρεται να ήταν με τη Σβετλάνα Κριβονογκίκ, μια καθαρίστρια που εργαζόταν σε κατάστημα στην Αγία Πετρούπολη και ξεχώριζε για την ομορφιά της.

Η σχέση τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Proekt, ξεκίνησε το 1999, όταν ο Πούτιν ήταν ακόμη πρωθυπουργός, και το 2003 απέκτησαν μια κόρη, την Ελιζαβέτα – γνωστή σήμερα με το όνομα Λουίζα Ροζόβα.

Η νεαρή Ροζόβα παραχώρησε το 2020 συνέντευξη στον ιστότοπο του Μπαντάνιν, γεγονός που προκάλεσε τη μανία του Κρεμλίνου. Ο δημοσιογράφος Αντρέι Ζαχάροφ, που πήρε τη συνέντευξη, έγραψε αργότερα ότι η κοπέλα «έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον πρόεδρο της Ρωσίας». Ειδική ανάλυση φωτογραφιών από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ έδειξε 70,44% ομοιότητα με τον Πούτιν.

Αν και ο πατέρας δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης, η Ροζόβα φέρει το πατρώνυμο Βλαντιμίροβνα – στοιχείο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι τυχαίο.

Την ίδια περίοδο, η ζωή της μητέρας της άλλαξε θεαματικά. Το 2003, η Κριβονογκίκ αγόρασε μέσω offshore εταιρείας ένα διαμέρισμα αξίας 2,9 εκατομμυρίων λιρών στο Μόντε Κάρλο. Από τα Pandora Papers προέκυψε αργότερα ότι η περιουσία της ξεπερνά τα 78 εκατομμύρια λίρες, περιλαμβάνοντας πολυτελή ακίνητα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, καθώς και ένα γιοτ.

Η γυμνάστρια που έγινε «μυστική πρώτη κυρία»

Η επόμενη γυναίκα που συνδέθηκε με τον Πούτιν ήταν η Αλίνα Καμπάεβα, χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής στην Αθήνα το 2004 και εθνική ηρωίδα στη χώρα της. Με τη βοήθεια της προπονήτριάς της, Ίρινα Βίνερ – συζύγου του ολιγάρχη Αλίσερ Ουσμάνοφ – η Καμπάεβα γνώρισε τον Ρώσο ηγέτη λίγο μετά τη νίκη της.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Πούτιν της απένειμε το παράσημο «Για την προσφορά στην πατρίδα» στο Κρεμλίνο. Οι φήμες για σχέση μεταξύ τους άρχισαν να πληθαίνουν το 2006, ενώ ένα χρόνο μετά ο πρώην σύντροφός της, τραγουδιστής Μουράτ Νασίροφ, βρήκε μυστηριώδη θάνατο πέφτοντας από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος στη Μόσχα.

Το 2008, η εφημερίδα Moskovsky Korrespondent δημοσίευσε ότι ο Πούτιν και η Καμπάεβα ετοιμάζονταν να παντρευτούν το καλοκαίρι στην Αγία Πετρούπολη. Το δημοσίευμα προκάλεσε διεθνή αίσθηση, με τον Ιταλό πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι να αστειεύεται δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Ο Πούτιν αντέδρασε οργισμένα: «Γνωρίζω το στερεότυπο ότι οι πολιτικοί ζουν σε γυάλινα σπίτια, αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια. Πάντα απεχθανόμουν όσους μπλέκουν τις ερωτικές τους φαντασιώσεις στη ζωή άλλων ανθρώπων». Ο Μπερλουσκόνι μάλιστα μιμήθηκε αστειευόμενος ότι «πυροβολεί» τον δημοσιογράφο.

Λίγο αργότερα, τα γραφεία της εφημερίδας στη Μόσχα ερευνήθηκαν από την FSB, ο αρχισυντάκτης Γκριγκόρι Νεχόροσεφ αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η εφημερίδα έκλεισε υπό πίεση.

Η Καμπάεβα μπορεί να μην ανέβηκε ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας, ωστόσο φέρεται να έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Πούτιν – τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντιμίρ – και να απολαμβάνει μεγάλη επιρροή. Από το 2014 ηγείται του National Media Group με ετήσιο εισόδημα 7,7 εκατ. λιρών, ενώ είναι μέτοχος της Bank Rossiya, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας.

Την ίδια χρονιά, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Σότσι, οι δύο τους εθεάθησαν να φορούν βέρες, ενώ η Καμπάεβα ήταν λαμπαδηδρόμος στην τελετή έναρξης. Εκείνη την περίοδο ο Πούτιν είχε οριστικοποιήσει τον χωρισμό του από τη Λουντμίλα, ύστερα από τρεις δεκαετίες γάμου..

Το «χαρέμι» του Πούτιν: Η καθαρίστρια των 78 εκατομμυρίων, η Ολυμπιονίκης ερωμένη και οι αποκαλύψεις για τη μυστική ζωή του

Η Ολυμπιονίκης Αλίνα Καμπάεβα θεωρείται η πιο σταθερή παρουσία στη ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν τα τελευταία χρόνια

Η σύζυγος που «μίλησε» και η ρήξη που καθόρισε το τέλος

Σύμφωνα με το βιβλίο, η αποξένωση του ζεύγους Πούτιν είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Το καλοκαίρι του 2004, κατά την επίσημη επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους στο Μεξικό, ο σκηνοθέτης Ίγκορ Σάντχαν, παλιός γνωστός της οικογένειας, επισκέφθηκε το δωμάτιό τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόλμησε να πει στον Πούτιν ότι κινδυνεύει να μετατραπεί σε αυταρχικό ηγέτη που θα οδηγήσει τη Ρωσία πίσω στη σοβιετική εποχή.

Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Λουντμίλα, η οποία – σύμφωνα με τους συγγραφείς – έγινε «υστερική» και, σχεδόν δακρυσμένη, προσπάθησε να τον πείσει να μην επιδιώξει δεύτερη θητεία. Ο σκηνοθέτης αποχώρησε συνειδητοποιώντας πως είχε γίνει μάρτυρας μιας σκηνής που δεν έπρεπε να δει. Από εκείνη τη στιγμή, γράφουν οι συγγραφείς, η τύχη της Λουντμίλα ήταν προδιαγεγραμμένη: είχε διαφωνήσει δημοσίως με τον άνδρα που απαιτούσε απόλυτο έλεγχο – όχι μόνο στη χώρα του, αλλά και στην οικογένειά του.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τελικά τον χωρισμό του το 2013 και πήρε διαζύγιο το 2014. Η Λουντμίλα, όπως αποκαλύπτεται, αποστρεφόταν τα ατελείωτα ωράρια του συζύγου της, ενώ εκείνος την περιέγραφε ως «δύσκολη γυναίκα» που μόνο ήρωες θα άντεχαν πάνω από τρεις εβδομάδες.

Η φοιτήτρια του «καυτού ημερολογίου»

Το 2010, ενώ η σχέση του με την Καμπάεβα συνεχιζόταν, ο Πούτιν φέρεται να συνδέθηκε με μια 17χρονη φοιτήτρια, την Άλισα Χαρτσέβα, η οποία συμμετείχε σε ένα ερωτικό ημερολόγιο γενεθλίων αφιερωμένο στον ίδιο.

Στη φωτογράφιση, φορώντας σατέν τοπ και χαμογελώντας προκλητικά, συνοδευόταν από τη φράση: «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είστε ο καλύτερος!». Το ημερολόγιο φέρεται να έφτασε στα χέρια του Κρεμλίνου, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η «Miss Απρίλιος» επισκεπτόταν τον πρόεδρο δύο φορές τον μήνα επί έναν χρόνο.

Η τύχη της Χαρτσέβα άλλαξε θεαματικά. Εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και λίγα χρόνια αργότερα διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα σε φυλασσόμενο συγκρότημα της πρωτεύουσας. Το 2012 δημοσίευσε φωτογραφία με κόκκινο φόρεμα και ένα γατάκι δίπλα σε πορτρέτο του Πούτιν, γράφοντας το προκλητικό μήνυμα: «Pussy for Putin».

Ο γάμος δεν έχει σημασία – Η κουλτούρα εξουσίας και εξάρτησης

Όπως αναφέρουν ο Μπαντάνιν και ο Ρούμπιν, ο Πούτιν και το στενό του περιβάλλον θεωρούν τον γάμο «μη δεσμευτικό θεσμό», όπου η απιστία και η πολυγαμία είναι αποδεκτές, ενώ η επαγγελματική επιτυχία κάθε γυναίκας εξαρτάται από τη σχέση της με άνδρες εξουσίας.

Παρά τις διαδοχικές φήμες και τους δεσμούς, η Αλίνα Καμπάεβα – σήμερα 42 ετών – παραμένει η πιο σταθερή παρουσία στη ζωή του 73χρονου Ρώσου ηγέτη. Το 2022, λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δημοσιεύματα την ήθελαν να ζει σε πολυτελές σαλέ κοντά στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Αργότερα φέρεται να επέστρεψε στη Ρωσία, όπου εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση και τα προνόμιά της.

Το τίμημα της αποκάλυψης

Η ιστορία του Ρομάν Μπαντάνιν αποτελεί, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, προειδοποίηση για όποιον τολμήσει να «χώσει τη μύτη του» στην προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου. Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης της Ροζόβα, όχι μόνο το σπίτι του Μπαντάνιν αλλά και οι οικίες του Ρούμπιν και άλλων συνεργατών του Proekt δέχθηκαν έφοδο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε προγραμματισμένες διακοπές στο Μαρόκο, ο Μπαντάνιν έμαθε ότι είχε χαρακτηριστεί «ανεπιθύμητος» στη Ρωσία. «Καταλάβαμε ότι αν επιστρέφαμε, θα μας συλλάμβαναν. Όποιος συνεργάζεται με “ανεπιθύμητα άτομα” μπορεί να πάει φυλακή», λέει σήμερα.

Ο ίδιος και η σύζυγός του επέστρεψαν προσωρινά μόνο για να μαζέψουν τα πράγματά τους και να βοηθήσουν περίπου δέκα συναδέλφους να διαφύγουν. Από τότε ζουν εξόριστοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βιβλίο «Ο ίδιος ο Τσάρος» φωτίζει μια πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν που το Κρεμλίνο προσπαθεί να εξαφανίσει: έναν ηγέτη που επιδιώκει τον απόλυτο έλεγχο όχι μόνο της χώρας του αλλά και των ανθρώπων γύρω του.

Οι γυναίκες που βρέθηκαν κοντά του – από την καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος μέχρι την Ολυμπιονίκη που απέκτησε εξουσία και πλούτο – αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας: μιας Ρωσίας όπου η πίστη ανταμείβεται, η σιωπή επιβάλλεται και η εξουσία είναι το καλύτερο αφροδισιακό.

