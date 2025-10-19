Voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ: Ποιους αφορά και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Μετά τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ που αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν voucher 750 ευρώ.

Η πληρωμή των vouchers θα γίνει όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης και οι ωφελούμενοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ περάσουν με επιτυχία τη σχετική πιστοποίηση – αξιολόγηση.

Η μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα οφείλεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σε σχετικές ενημερώσεις που στάλθηκαν με email στους συμμετέχοντες αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών εξ αποστάσεως με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5 ευρώ ανά ώρα.

Εξετάσεις πιστοποίησης. Αυτές θα κληθούν να τις δώσουν μετά το τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες και όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα πάρουν ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ (ή το 70% σε περίπτωση μη επιτυχίας).

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις -ανεξαρτήτως αποτελέσματος- ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το 100% του ποσού.

Όσοι πρόλαβαν να κάνουν εγγραφή έχουν ήδη λάβει έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, απαραίτητο για τα επόμενα βήματα και την επιλογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης.