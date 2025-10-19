Λεμεσός: Συνελήφθη 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία, για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Ήταν γνωστός στις αρχές και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για αυτόν.

Και άλλο όχημα στο κάδρο

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν. Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν ληφθεί ήδη κάποιος αριθμός καταθέσεων και συνεχίζονται ενώ συλλέγονται πληροφορίες, εξετάζονται ευρήματα από τα πειστήρια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και οπτικό υλικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν σταμάτησε το βαν, άνοιξε τις πίσω πόρτες και από κοντινή απόσταση και οι άγνωστοι πυροβόλησαν το θύμα, ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι. Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Μάλιστα αστυνομικές πηγές ανέφεραν, πως όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος γιος του Δημοσθένους ακολουθούσε το όχημα του πατέρα του και τα δύο δίδυμα αδέλφια, ήταν μπροστά στη δολοφονία του πατέρα τους.

Στην περιοχή Γερμασόγιας βρέθηκε όχημα καμένο, που πιστεύεται ότι ανήκει στους δύο εκτελεστές του Δημοσθένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες παράτησαν το όχημα (τύπου βαν) και αποχώρησαν με μοτοσικλέτα.