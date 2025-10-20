Αθλητισμός χωρίς υποδομές είναι παιδεία χωρίς σχολεία

Αφορμή για την παρέμβασή μου αποτελεί το γεγονός, αιτήματος που κατέθεσε το νεοσύστατο σωματείο στο άθλημα Ποδόσφαιρο Σάλας, στη διοίκηση του ΠΕΑΚ, για το κλειστό Γυμναστήριο στο Κουκούλι «Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ».

Η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικά κλειστών γυμναστηρίων στην Πάτρα, αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που πνίγει τα περισσότερα αθλήματα της πόλης.

Η απόφαση να δοθούν ώρες προπόνησης στο Κουκούλι για την ομάδα ποδοσφαίρου σάλας, που δικαίως θα πραγματοποιηθεί, θα στερήσει πολύτιμο χώρο από άλλα αθλήματα που ήδη δυσκολεύονται να βρουν στέγη, όχι μόνο στην συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, αλλά και σε όλες τις υπάρχουσες.

Το βόλεϊ, το μπάσκετ, το μπάμπιντον, αλλά και άλλα μη δημοφιλή αθλήματα, κυριολεκτικά παλεύουν να επιβιώσουν χωρίς κατάλληλους χώρους άθλησης.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο αθλητισμός στην Πάτρα έχει φτάσει σε οριακό σημείο — τα σωματεία αγωνίζονται καθημερινά όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για να εξασφαλίσουν ένα γήπεδο για προπόνηση.

Ως πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ και ενεργός πολίτης, έχω ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για περιοχές όπου θα μπορούσαν να ανεγερθούν νέα κλειστά γυμναστήρια στην Πάτρα, με χαμηλό κόστος και άμεση ανταπόδοση στην αθλητική ζωή της πόλης.

Παράλληλα, έχω επισημάνει ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση των προστίμων του Κ.Ο.Κ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος Πατρέων πρόσφατα διέγραψε 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να έχει κατευθυνθεί στην ενίσχυση του αθλητισμού και στη δημιουργία νέων υποδομών.

Η πρόσφατη μελέτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καταγράφει ότι στον Δήμο Πατρέων αθλούνται μόλις 11.000 μαθητές, όταν το σύνολο των μαθητών και φοιτητών ανέρχεται σε περίπου 60.000.

Τα νούμερα αυτά αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την έλλειψη ευκαιριών και χώρων για μαζική συμμετοχή στον αθλητισμό.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν παραδείγματα Δήμων που δείχνουν ότι με βούληση και σωστό σχεδιασμό, υπάρχουν λύσεις.

Ο Δήμος Κορινθίων αποφάσισε πρόσφατα να εγκαταστήσει αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι) σε αθλητική υποδομή, μετατρέποντάς την σε κλειστό γήπεδο με πολύ μικρό οικονομικό κόστος και άμεση υλοποίηση.

Είναι καιρός η Πάτρα να πάψει να βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις.

Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια — είναι δικαίωμα.

Και αθλητισμός χωρίς αθλητικές υποδομές, είναι παιδεία χωρίς σχολεία.

* Ο Θόδωρος Κανελλόπουλος είναι συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», πρόεδρος δε της ΕΣΠΕΠ