Επιμελητήριο Αχαΐας: Ξεκινά τη λειτουργία του το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων της περιοχής, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία πληροφόρησης και καθοδήγησης: το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης.

"Η δημιουργία του Γραφείου αποτελούσε δέσμευση της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου και πλέον, με την υλοποίησή της, εντάσσεται μια νέα, πρακτική δομή στήριξης στο πλέγμα υπηρεσιών προς τα μέλη.

Η νέα αυτή δομή έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό: την ανάγκη των επιχειρηματιών για άμεση, αξιόπιστη και εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Μέσω της λειτουργίας του Γραφείου, τα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν με ραντεβού να ενημερωθούν δωρεάν για τα προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και τις ανάγκες της επιχείρησής τους, να λάβουν κατεύθυνση για τα βήματα υποβολής και να σχεδιάσουν με ασφάλεια την επόμενη αναπτυξιακή τους κίνηση.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη για όλα τα τρέχοντα και επερχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως:

ΕΣΠΑ, LEADER+, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Αγροτικά Προγράμματα

Η υπηρεσία στεγάζεται στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Τα μέλη που επιθυμούν να ενημερωθούν, μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά στο mediation@e-a.gr ή τηλεφωνικά στο 2610 277779 (εσωτ. 30).

Η λειτουργία του Γραφείου ξεκινά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Επιμελητήριο Αχαΐας κάνει ένα ακόμη βήμα ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζεται - εύκολα, αξιόπιστα και χωρίς κόστος.

Μαθαίνεις. Επιλέγεις. Ενισχύεσαι.

Γιατί το Επιμελητήριό σου, είναι η Δύναμή σου." αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση